Fenerbahçe'ye veda etti: 1 sezon rüzgar gibi geçti

Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana'ya sezon başında katılan Agnieszka Korneluk'un sözleşmesi sona erdi. Polonyalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı lacivertli taraftarlara veda etti.

Fenerbahçe, sezon başında Agnieszka Korneluk transferini açıklamıştı.
2 metre boyunda ve 32 yaşındaki oyununun sözleşmesi sona erdi.

Vakıfbank evinde Fenerbahçe'yi geçerek şampiyon olduVakıfbank evinde Fenerbahçe'yi geçerek şampiyon oldu

Polonyalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı lacivertli taraftarlara veda etti.
Agnieszka Korneluk, şu ifadeleri kullandı:

Agnieszka Korneluk: "Fenerbahçe'deki organizasyon gerçekten çok üst düzey ve eleştirilecek hiçbir şey yok. Bence bu, dünya çapında bir seviyede. Şimdiye kadar bu tür şeylerin sadece futbol dünyasında olduğunu sanıyordum. Oysa Türkiye'de
“Bu sezon için teşekkür ederim Fenerbahçe!
İstediğimiz gibi bitmedi ama benim için kesinlikle unutulmaz bir sezondu!
Taraftarlara özel teşekkürler!
Hiç bu kadar çok güzel destek mesajı almamıştım!
Teşekkür ederim.”

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2009-2010 sezonunda KS Energetyk Poznan ile profesyonel kariyerine başlayan Agnieszka sırasıyla; SMS PZPS Szczyrk, Impel Wroclaw, Grot Budowlani Lodz, Epiu Pomi Casalmaggiore, Savino Del Bene Scandicci, Grupa Azoty Chemik Police ve KS DevelopRes Rzeszow formalarını giydi.
2022-2023 ve 2023-2024 sezonları Polonya Ligi ‘En İyi Orta Oyuncu’ ve ‘MVP’ ödüllerinin sahibi Agnieszka, 2024 Voleybol Milletler Ligi ‘En İyi Orta Oyuncu’ ve 2023 Voleybol Milletler Ligi ‘En İyi Blok Yapan Oyuncu’ ödüllerinin de sahibi oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Spor
Galatasaray'ın Bernardo Silva'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Bernardo Silva'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Vedat Muriqi'de mutlu son: Fenerbahçe anlaşma sağladı
Vedat Muriqi'de mutlu son: Fenerbahçe anlaşma sağladı
Gedson Fernandes işi karıştı
Gedson Fernandes işi karıştı