Fenerbahçe'ye veda etti: 1 sezon rüzgar gibi geçti

Fenerbahçe, sezon başında Agnieszka Korneluk transferini açıklamıştı.

2 metre boyunda ve 32 yaşındaki oyununun sözleşmesi sona erdi.

Vakıfbank evinde Fenerbahçe'yi geçerek şampiyon oldu

Polonyalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı lacivertli taraftarlara veda etti.

Agnieszka Korneluk, şu ifadeleri kullandı:



“Bu sezon için teşekkür ederim Fenerbahçe!

İstediğimiz gibi bitmedi ama benim için kesinlikle unutulmaz bir sezondu!

Taraftarlara özel teşekkürler!

Hiç bu kadar çok güzel destek mesajı almamıştım!

Teşekkür ederim.”

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2009-2010 sezonunda KS Energetyk Poznan ile profesyonel kariyerine başlayan Agnieszka sırasıyla; SMS PZPS Szczyrk, Impel Wroclaw, Grot Budowlani Lodz, Epiu Pomi Casalmaggiore, Savino Del Bene Scandicci, Grupa Azoty Chemik Police ve KS DevelopRes Rzeszow formalarını giydi.

2022-2023 ve 2023-2024 sezonları Polonya Ligi ‘En İyi Orta Oyuncu’ ve ‘MVP’ ödüllerinin sahibi Agnieszka, 2024 Voleybol Milletler Ligi ‘En İyi Orta Oyuncu’ ve 2023 Voleybol Milletler Ligi ‘En İyi Blok Yapan Oyuncu’ ödüllerinin de sahibi oldu.