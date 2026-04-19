Vakıfbank evinde Fenerbahçe'yi geçerek şampiyon oldu

Yayınlanma:
Final serisi son maçında Fenerbahçe Medicana'yı konuk eden Vakıfbank, 3-1 galip geldi. Seride de 3-2 öne geçen Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu.

Sultanlar Ligi play-off final serisi son maçında Vakıfbank sahasında Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda kapalı gişe oynanan müsabakanın ilk setini Fenerbahçe, 25-23 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti. Diğer setleri sırasıyla 29-27, 25-20 ve 25-19 kazanan VakıfBank, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

VAKIFBANK ŞAMPİYON

Final serisini 3-2 kazanan sarı-siyahlı takım, Sultanlar Ligi'nde üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 15. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

FENERBAHÇE ÜST ÜSTE 2. KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Son şampiyonluğunu 2024'te kazanan Fenerbahçe ise art arda ikinci defa ikincilikle yetindi.

DEV FİNAL 2 SAAT 11 DAKİKA SÜRDÜ

  • Salon: VakıfBank

  • Hakemler: Erdal Akıncı, Ebru Kaya
  • VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç, Cazaute, Aylin Uysalcan, Deniz Uyanık, Dangubic)
  • Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Gülce Güçtekin, Hande Baladın, Orro, Sude Hacımustafaoğlu, Yaasmen, Aslı Kalaç)
  • Setler: 23-25, 29-27, 25-20, 25-19
  • Süre: 131 dakika (33, 39, 29, 30)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

