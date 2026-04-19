Amedspor'dan TFF'ye çağrı: Açık şekilde gasp etmiştir

TFF 1. Lig'in 36. haftasında Amedspor deplasmanda Bandırmaspor'la karşılaştı. Diyarbakır ekibi sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

3. SIRAYA GERİLEDİLER

Bu sonuçla birlikte 72 puanda kalan Amedspor, Esenler Erokspor'un gerisine düşerek 3. sırada yer aldı.

AMEDSPOR'DAN TFF'YE ÇAĞRI

Mağlubiyetin ardından sosyal medyadan bir açıklama yapan Amedspor hakem kararlarını eleştirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu’na Açık Çağrımızdır

Bandırmaspor ile oynadığımız karşılaşmada verilen hakem kararları, yalnızca bir maçın sonucunu belirlemedi, aynı zamanda sezon boyunca mücadele eden futbolcularımızın emeğini de açık şekilde gasp etmiştir.

Karşılaşma boyunca yaşanan kritik pozisyonlarda sergilenen yönetim anlayışı, sporun adalet ilkesine zarar vermiştir. Bu durum artık basit bir “hakem hatası” olarak geçiştirilemeyecek kadar ciddi ve düşündürücüdür.

Buradan Türkiye Futbol Federasyonu’na açık çağrıda bulunuyoruz:

Bu karşılaşmadaki tartışmalı kararların tamamı ivedilikle incelenmeli, kamuoyu vicdanını rahatlatacak şeffaf bir açıklama yapılmalı ve sorumlular hakkında gerekli işlemler derhal başlatılmalıdır.

Futbolda adalet herkes için eşit uygulanmayacaksa, rekabetin anlamı kalmaz. Kulübümüzün emeğinin sistematik biçimde görmezden gelinmesine sessiz kalmayacağız.

Taraftarlarımız bilsin ki:

Amedspor’un hakkını sahada da masada da sonuna kadar savunacağız.

