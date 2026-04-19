Fatih Tekke: İlk defa söylüyorum

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'le karşılaştı. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

"BENİM YÜZÜMDEN OLDU"

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Bu hafta karşımızda çok iyi bir kadro vardı. Özellikle yine üretmekte, yerleşimlerde sıkıntı yaşamadık ama geçişler buldular. 1-0 bitebilirdi ama son dakikalarda kontrol rakipte oldu. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu ama bir hata... Bu hata bana ait. Son dakikada olması üzücü. Karşımızda ciddi bir rakip var. Bunlar oluyor hayatın içerisinde. Kupa maçı var ve pazartesi maçımız var. Oyunu kontrol edebilseydik biraz daha, büyük ihtimalle benim yüzümden oldu ama üzücü bir an oldu. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Oyun olarak geçen haftaki kadar iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Son dakikada kaybettiğimiz bir 3 puan oldu. Herkes çok üzgün ama devam etmemiz lazım." dedi.

"İLK DEFA SÖYLÜYORUM"

Hakem kararlarına itiraz eden Fatih Tekke, "2014'ten bu yana teknik direktörlük yapmaya çalışıyoruz. Bu hiç unutmayacağım bir kadro. İçeride çok güzel ambiyans var. Fedakarlık yapanlar var. Onlara diyecek hiçbir şey yok. Bence bir yıl daha alkışı hak ediyorlar. Taraftarımız da alkışladı, böyle olması gerekiyor. Onları da sevindirebilsek, çok güzel olacaktı. 1-4 demiştik. 4'ü zaten garantiledik. 3'e daha yaklaştık. Olunca 2, 1 böyle devam etmemiz lazım. Bu çocuklar, bu sene gerçekten çok iyi iş yaptılar. Taraftarımız gibi ben de onları alkışlıyorum. Daha iyi olabilirdik ama bu takımda Batagov yok, Folcarelli yok, Muçi bir antrenmana çıktı... Bizim takımımız bu. Bu çocuklar çok iyi şeyler yaptılar. Bugün çok üzücü 2 puan kaybı ama belki de 1 puan. Böyle düşünüyorum ben. Augusto'nun pozisyonuyla ilgili bir şey söylemem lazım. Benzer pozisyonlar, bugün ilk defa söylüyorum, Onuachu'ya gelen topların en az 6-7 tanesi durduruldu. Elle oynuyorsa sarı kart görmesi lazım. Faul, ileriye gidemiyoruz. Penaltı pozisyonu da var. Maçın kırılma noktası." sözlerini sarf etti.