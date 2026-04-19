Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe: Finalde Galatasaray'ı yendiler

Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki "bir numaralı" organizasyonu olan FIBA Euroleague finalinde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi.

ŞAMPİYON FENERBAHÇE

İspanya'nın Zaragoza kentinde oynanan mücadelede Fenerbahçe Opet parkeden 68-55'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler şampiyonluğa ulaştı.

BU SEZON HEPSİNİ KAZANDILAR

Sarı-lacivertliler bu sezon Galatasaray Çağdaş Faktoring'e karşı oynadığı 7. maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

GALATASARAY İLK KEZ FİNALİ KAYBETTİ

Daha önce bu kupada şampiyonluk yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2. kez oynadığı finalden mağlubiyetle ayrıldı.

