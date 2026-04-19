Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe: Finalde Galatasaray'ı yendiler
Yayınlanma:
Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup eden Fenerbahçe Opet, FIBA Euroleague şampiyon oldu.
Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki "bir numaralı" organizasyonu olan FIBA Euroleague finalinde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi.
ŞAMPİYON FENERBAHÇE
İspanya'nın Zaragoza kentinde oynanan mücadelede Fenerbahçe Opet parkeden 68-55'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler şampiyonluğa ulaştı.
BU SEZON HEPSİNİ KAZANDILAR
Sarı-lacivertliler bu sezon Galatasaray Çağdaş Faktoring'e karşı oynadığı 7. maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.
GALATASARAY İLK KEZ FİNALİ KAYBETTİ
Daha önce bu kupada şampiyonluk yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2. kez oynadığı finalden mağlubiyetle ayrıldı.
DETAYLAR
- Salon: Prens Felipe
- Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Petar Pesic (Sırbistan), Juozas Barkauskas (Litvanya)
- Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 8, Williams 15, Derin Erdoğan 5, Johannes 12, Kuier 10, Gökşen Fitik 3, Elif Bayram 2
- Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 2, Williams 4, Meesseman 20, Allemand 13, Stewart 9, Olcay Çakır Turgut 4, Rupert 16
- 1. Periyot: 16-17
- Devre: 32-37
- 3. Periyot: 45-51
