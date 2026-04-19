Trabzonspor 90+3'te yıkıldı: Büyük fırsat kaçtı

Trabzonspor - Başakşehir maçında taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer galip gelseydi Fenerbahçe'yle puanını eşitleyecekti.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

BERABERLİK GOLÜ 90+3'TE GELDİ

Bordo-mavililer, 73. dakikada Felipe Augusto'nun kaydettiği golle öne geçti. Başakşehir'e beraberliği getiren golü 90+3'te Davie Selke attı.

FENERBAHÇE'Yİ YAKALAMA FIRSATI KAÇTI

65 puana ulaşan Trabzonspor, 3. sırada yer aldı. 48 puandaki Başakşehir ise 5. sıraya yükseldi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor büyük fırsatı kaçtı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'nin berabere kaldığı hafta kazansaydı puanları eşitleyecekti.

DETAYLAR

  • Stat: Papara Park
  • Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
  • Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Oulai (Dk. 89 Bouchouari), Zubkov (Dk. 82 Okay Yokuşlu), Nwakaeme (Dk. 69 Lovik), Augusto, Onuachu
  • RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş (Dk. 75 Onur Ergün), Yusuf Sarı (Dk. 80 Fayzullayev), Brnic (Dk. 67 Harit), Shomurodov (Dk. 75 Da Costa), Bertuğ Yıldırım (Dk. 75 Selke)
  • Goller: Dk. 73 Augusto (Trabzonspor) Dk. 90+2 Selke (RAMS Başakşehir)
  • Sarı kartlar: Dk. 66 Opoku, Dk. 88 Fayzullayev (RAMS Başakşehir)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

