Galatasaray'ın Bernardo Silva'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan ve sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Bernardo Silva için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldıza yaptığı teklif ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan Silva için İlkay Gündoğan’ın aracılığıyla çok ciddi temaslar sağladı.
Ali Naci Küçük’ün haberine göre; Galatasaray, sezon sonunda boşa çıkacak olan Portekizli yıldız için 15 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme önerdi.

SANE BENZERİ OPERASYON PLANI

Geçen sezon Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sane’yi haziran ayında İstanbul’a getiren ve transfer eden Galatasaray, benzer bir operasyonla Bernardo Silva’ya imza attırmak istiyor.

9 YILDIR İNGİLİZ DEVİNDE

9 yıldır Manchester City’de forma giyen Bernardo Silva, İngiliz devinde çıktığı 452 maçta 76 gol attı ve 77 asist yaptı.
31 yaşındaki futbolcu, Manchester City kariyerinde 18 kupa kaldırarak büyük bir başarıya imza attı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

