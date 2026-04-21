Zaniolo'nun evine hırsız girdi: Korkaklar! Keşke evde olsaydım

İtalya Serie A’da Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo’nun evine hafta sonunda hırsız girdi.

Ailesi ile birlikte hafta sonunu dışarıda geçiren yıldız oyuncu, evine döndüğünde büyük bir şok ile karşı karşıya kaldı.

İtalyan basınından Il Messaggero'da yer alan habere göre; evinin odaları alt üst oldu, çekmeceler boşaltıldı ve eşyalar her yere dağıldı.

Nicolo Zaniolo, yaşadığı olay sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

''KORKAKLAR KEŞKE EVDE OLSAYDIM''

26 yaşındaki yıldız futbolcu ilk olarak, "Bu gece evime girmeye cüret eden korkaklara... İşiniz çok kötü gitti. Eğer bir çanta istiyorsanız, isteyebilirdiniz, size hediye ederdim." paylaşımını yaptı.

Daha sonra ise "Ben evde değildim! Keşke olsaydım." ifadelerini kullandı.

Zaniolo, yaptığı iki paylaşımı da sildi.

POLİSİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Haberin devamında olayın pazar öğleden sonra ile pazartesi sabah saatleri arasında gerçekleştiği, polisin arama çalışmalarını sürdürdüğü yazıldı.

İncelemede çalınan eşyaların miktarı da belirlenecek.

UDINESE PERFORMANSI

Bu sezon Udinese’de 31 maçta süre alan Zaniolo, 6 gol atarken 6 asist yaptı.