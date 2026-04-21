Galatasaray Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu
Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
22 Nisan Çarşamba (yarın) RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
MÜCADELENİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Galatasaray - Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu.
Mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Aksu'nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy yapacak.
Mücadelede galip gelen taraf, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor maçının kazananı ile oynayacak.
İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLU
Galatasaray, Türkiye Kupası gruplarında oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı.
Sarı-kırmızılılar Başakşehir'i 1-0, Fethiyespor'u 2-1, İstanbulspor'u 3-1 ve Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Gençlerbirliği ise Bodrum FK'yı 3-2, Antalyaspor'u da 1-0 yenerken, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.
Grubun son maçında ise Aliağa FK'yı 3-1 yendi.