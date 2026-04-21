Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

22 Nisan Çarşamba (yarın) RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

MÜCADELENİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray - Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu.

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Aksu'nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy yapacak.

Mücadelede galip gelen taraf, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor maçının kazananı ile oynayacak.

İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLU

Galatasaray, Türkiye Kupası gruplarında oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı.

Sarı-kırmızılılar Başakşehir'i 1-0, Fethiyespor'u 2-1, İstanbulspor'u 3-1 ve Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Gençlerbirliği ise Bodrum FK'yı 3-2, Antalyaspor'u da 1-0 yenerken, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Grubun son maçında ise Aliağa FK'yı 3-1 yendi.