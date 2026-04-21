Galatasaray Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu

Yayınlanma:
Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ve Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geleceği mücadelenin hakemi açıklandı.

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
22 Nisan Çarşamba (yarın) RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

MÜCADELENİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Aksu'nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy yapacak.
Mücadelede galip gelen taraf, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor maçının kazananı ile oynayacak.

İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLU

Galatasaray, Türkiye Kupası gruplarında oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı.
Sarı-kırmızılılar Başakşehir'i 1-0, Fethiyespor'u 2-1, İstanbulspor'u 3-1 ve Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Gençlerbirliği ise Bodrum FK'yı 3-2, Antalyaspor'u da 1-0 yenerken, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.
Grubun son maçında ise Aliağa FK'yı 3-1 yendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Spor
Göztepe sıkıntıya girdi
Göztepe sıkıntıya girdi
3 büyükler kolay kolay gol atamayan ve takımı küme düşen golcünün peşine düştüler
3 büyükler kolay kolay gol atamayan ve takımı küme düşen golcünün peşine düştüler