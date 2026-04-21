Kariyerini Inter’de sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sezon sonunda İtalyan devinden ayrılıp Galatasaray’a transfer olması bekleniyordu.

Sezonun bitmesinin ardından Inter’e vedası beklenen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İKNA OLDU

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Inter teknik direktörü Chivu, Hakan Çalhanoğlu’nu takımda kalması için ikna etti.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun 2026-2027 sezonunda da Inter forması giymesine sıcak baktığı aktarıldı.

YENİ SEZONDA GENÇLİK OPERASYONU

Inter’in yeni sezonda gençlik operasyonuna gitmesinin beklendiği ancak bu hedefin istisnasının Hakan Çalhanoğlu olacağı ifade edildi.

Haberin devamında tarafların yeni sözleşme konusunda anlaşabileceği, anlaşılamaması halinde milli futbolcunun 2027 yazına kadar geçerli olan mevcut sözleşmesini tamamlayacağı yazıldı.

HAKAN’IN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Inter’de tüm kulvarlarda 29 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 2047 dakika sahada kalırken 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

Hakan Çalhanoğlu’nun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.