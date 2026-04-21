Sadettin Saran derbi kararını verdi: Yönetimi topladı açık açık söyledi

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran yönetim kurulunu topladı.

SADETTİN SARAN'DAN PRİM KARARI

Daha önce Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçları için toplamda 3 milyon dolarlık prim kararı alan Sadettin Saran, Karadeniz ekibiyle berabere kalmalarına rağmen sözünü tutacak. Milliyet'te yer alan habere göre; Sadettin Saran, derbinin kazanılması halinde parayı dağıtacak.

"HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMAMALIYIZ"

Sadettin Saran'ın söz konusu toplantıda "Rize maçının ardından o gece hiçbirimiz için iyi geçmedi. Bunu kabul ediyorum ama hala bir şansımız var ve bunu sürdürmeliyiz. Bu yüzden de hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıyız" dediği öne sürüldü.

DERBİ NE ZAMAN?

26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat 20.00'de başlayacak.

ARADA 4 PUAN FARK VAR

Geride kalan 30 haftada 71 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 67 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada yer alıyor.