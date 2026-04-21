Galatasaray'da Icardi'nin yerine Süper Lig'den sürpriz golcü

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray gelecek sezon için golcü arayışında. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması beklenirken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY BERTUĞ YILDIRIM'LA İLGİLENİYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray yeni forvetini Süper Lig'den buldu. Sarı-kırmızılıların Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'la ilgilendiği kaydedildi.

SEZON SONU TEKLİF YAPILACAK

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da 23 yaşındaki golcünün transferine onay verdiği ifade edildi. Yönetimin sezon sonunda Bertuğ Yıldırım için Başakşehir'in kapısını çalması bekleniyor.

20 MAÇTA 6 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Başakşehir formasıyla 20 maçta forma giyen Bertuğ Yıldırım, 663 dakika sahada kaldı. Yıldırım, 6 gol ve 2 asist kaydetti.