Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Tedesco'dan derbi öncesi herkesi şaşırtan karar

Yayınlanma:
Konyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu. Domenico Tedesco, eleştirilerin hedefindeki Ederson'a ilk 11'de şans verdi.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) kararıyla müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

TEDESCO'DAN EDERSON'A ŞANS

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco, Ederson'a ilk 11'de şans vermesi dikkat çekti. Brezilyalı kaleci, Rizespor maçından sonra eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail, Kerem, Musaba, Cherif

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

