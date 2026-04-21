VAR kayıtları açıklandı: Galatasaray'ın golünün neden iptal edildiği ortaya çıktı

TFF, 30. haftanın ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Paylaşılan videoda Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ve Galatasaray'ın iptal edilen golüne dair kayıtlara yer verdi.

Süper Lig'in 30. haftasını sona ererken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıkladı. TFF'nin resmi Youtube kanalından paylaşılan videoda Fenerbahçe - Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük - Eyüpspor ve Gençlerbirliği - Galatasaray maçlarına ait kayıtlara yer verildi.

FENERBAHÇE'NİN PENALTISI

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında bulduğu penaltıda hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin incelemenin ardından "Mavili oyuncu (Talisca) önce topla oynuyor, ardından beyazlı oyuncu (Taylan Antalyalı) müdahale ediyor. Penaltı veriyorum kart göstermiyorum" dediği duyuldu.

GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında iptal edilen golünde ise hakem Batuhan Kolak, "Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda (Yunus Akgün) savunma oyuncusunu engelliyor, golü iptal ediyorum, ofsayt ile başlatıyorum" sözlerini sarf etti.

OKAN BURUK TEPKİLİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada "Hakem eğitmenleri var, hakemlere devamlı şans geliyor, genç hakemlere şans geliyor. Yanlış atama doğru atama çok tartışılır. Geçen sezona, bu sezona bakınca çok fazla yanlış atama var. Genç hakemlere destek olalım diyoruz, hata yapılabilir. Ben de yaptım çok fazla ama hata başka bir şey, yetenek başka bir şey. Maç sonunda kazandığımıza sevinmedim" demişti.

İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Spor
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Tedesco'dan derbi öncesi herkesi şaşırtan karar
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Tedesco'dan derbi öncesi herkesi şaşırtan karar
Milli maçta yıldızlaştı: Trabzonspor imzayı attırdı
Milli maçta yıldızlaştı: Trabzonspor imzayı attırdı