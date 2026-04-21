VAR kayıtları açıklandı: Galatasaray'ın golünün neden iptal edildiği ortaya çıktı

Süper Lig'in 30. haftasını sona ererken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıkladı. TFF'nin resmi Youtube kanalından paylaşılan videoda Fenerbahçe - Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük - Eyüpspor ve Gençlerbirliği - Galatasaray maçlarına ait kayıtlara yer verildi.

FENERBAHÇE'NİN PENALTISI

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında bulduğu penaltıda hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin incelemenin ardından "Mavili oyuncu (Talisca) önce topla oynuyor, ardından beyazlı oyuncu (Taylan Antalyalı) müdahale ediyor. Penaltı veriyorum kart göstermiyorum" dediği duyuldu.

GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında iptal edilen golünde ise hakem Batuhan Kolak, "Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda (Yunus Akgün) savunma oyuncusunu engelliyor, golü iptal ediyorum, ofsayt ile başlatıyorum" sözlerini sarf etti.

OKAN BURUK TEPKİLİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada "Hakem eğitmenleri var, hakemlere devamlı şans geliyor, genç hakemlere şans geliyor. Yanlış atama doğru atama çok tartışılır. Geçen sezona, bu sezona bakınca çok fazla yanlış atama var. Genç hakemlere destek olalım diyoruz, hata yapılabilir. Ben de yaptım çok fazla ama hata başka bir şey, yetenek başka bir şey. Maç sonunda kazandığımıza sevinmedim" demişti.