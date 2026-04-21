'Kimseden korkum yok' diyerek Erdoğan'a seslendi: TFF ceza verecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.

İBRAHİM AKDAĞ'A CEZA YOLDA

Esenler Erokspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Ankara Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ, açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü futbolcusu İBRAHİM AKDAĞ’ın 19.04.2026 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca 21.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ERDOĞAN'A SESLENİP İSYAN ETMİŞTİ

Deplasmanda Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü'nde İbrahim Akdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Akdağ, Esenler Erokspor'un kayırıldığını dile getirdi.

Akdağ şu sözleri sarf etti:

Maçın başından sonuna kadar kazanmaya yakın taraftık. Futbolla ve maçla alakalı konuşmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı. Onu hepimiz seviyoruz. Ama Erokspor’dakiler de onun evladı, biz de onun evladıyız. Bu kadar net söylüyorum, buradakiler kayırılıyor.

Bizim ilk maçta nasıl berabere kaldığımızı bütün Türkiye gördü. Bugün de yüzde 100 penaltımız verilmedi. İki tane önemli maçımız var, ceza almak istemiyorum. Bunlar yüzünden Cumhurbaşkanımızı sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Hepimiz seviyoruz ama bir takım şeyleri onun haberi olmadan yaptıklarını biliyoruz.

"BİR YERDEKİ EVLATLARI DOĞRUYORLAR BURADAKİLERİ DE KAYIRIYORLAR"

Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Haksızlık karşısında da susan dilsiz şeytandır. O yüzden konuşuyorum. Hiç kimseden de korkmuyorum. Allah'tan, başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Bir yerdeki evlatlarını doğruyorlar, buradakileri de kayırıyorlar. Parayı verip, beceriksizce harcamalar yapıp burada başarısız olmayalım diye korkanlar, bugün karşı tarafta onu çok seven evlatlarını her gün, her hafta kıyıyorlar. Bunun bilinmesini istiyorum.

"NASIL İSTİYORLARSA ÖYLE BİTİRİYORLAR"

Lig gerçekçi değil. Nasıl istiyorlarsa o şekilde bitiriyorlar maçları. Biz de elimizden gelen cüzi rakamlarla burada başkanımız tek başına elinden geleni yapmaya çalışıyor ve buradan yol yürüyoruz. Bunlarla uğraşıyoruz.