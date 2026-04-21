Burak Yılmaz'ın yerine gelen isim açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Burak Yılmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mirel Radoi ile prensipte anlaşmaya vardı.

MIREL RADOI İMZA ATMAK İÇİN GELİYOR

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlük görevi için Romanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Sayın Mirel Radoi ve ekibi, yönetimimizle ileri görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

BURAK YILMAZ İSYAN EDEREK GÖREVİNDEN AYRILDI

Burak Yılmaz, 2-1'lik Rizespor mağlubiyetinin ardından görevinden ayrıldı. Hakem kararları ve TFF'ye isyan eden Yılmaz, "Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söyleyebiliyorum. Çünkü benim alnım açık. Alengirli işlerim yoktur, Allah'ıma şükürler olsun. Ama bu böyle gitmez. A Milli Takımımızı Dünya Kupası'na götürdüler. Başımızın üstünde yeri var. Türk futbolu nereye gidiyor? Dibe çöküyor, herkes hakemi konuşuyor. Bana ceza verecekler, istediklerini versinler. Birilerinin bunu söylemesi lazım. Doğruyu söylemesi lazım" demişti.