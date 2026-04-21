Milli maçta yıldızlaştı: Trabzonspor imzayı attırdı

Yayınlanma:
Trabzonspor, 17 yaşındaki Thierry Karadeniz'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yle birlikte kıran kırana bir yarış veren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

THIERRY KARADENİZ'LE SÖZLEŞME İMZALANDI

Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren bordo-mavililer, ilk transferini gerçekleştirdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, FC Köln forması giyen Thierry Karadeniz'i ile sözleşme imzaladı. Anlaşmanın 5 yıllık olduğu kaydedildi.

658919652-18050592362713791-1874071598308778971-n.jpg

MİLLİ MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

Genç futbolcu, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 28 Mart'ta oynanan Cebelitarık maçında forma giyen Thierry Karadeniz, 2 gol kaydetti.

KÖLN ALTYAPISINDA OYNUYOR

Bu sezon Köln altyapısında 20 maça çıkan genç sol kanat, 601 dakika sahada kaldı. 17 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

