Milli maçta yıldızlaştı: Trabzonspor imzayı attırdı
Trabzonspor, 17 yaşındaki Thierry Karadeniz'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yle birlikte kıran kırana bir yarış veren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.
THIERRY KARADENİZ'LE SÖZLEŞME İMZALANDI
Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren bordo-mavililer, ilk transferini gerçekleştirdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, FC Köln forması giyen Thierry Karadeniz'i ile sözleşme imzaladı. Anlaşmanın 5 yıllık olduğu kaydedildi.
MİLLİ MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ
Genç futbolcu, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 28 Mart'ta oynanan Cebelitarık maçında forma giyen Thierry Karadeniz, 2 gol kaydetti.
KÖLN ALTYAPISINDA OYNUYOR
Bu sezon Köln altyapısında 20 maça çıkan genç sol kanat, 601 dakika sahada kaldı. 17 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
