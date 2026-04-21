Fenerbahçe'de Ederson gitmek istedi: Yerine geçecek isim belirlendi

Fenerbahçe'de Ederson gitmek istedi: Yerine geçecek isim belirlendi
Çaykur Rizespor'la berabere kalan Fenerbahçe'de Ederson tepkilerin hedefinde. Brezilyalı kaleci takımdan gitmek isterken sarı-lacivertliler, yerine 4 aday belirledi.

Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Son anlara 2-1'lik üstünlükle giren sarı-lacivertliler, 90+8'de yenilen golle galibiyeti kaçırdı.

EDERSON TEPKİLERİN HEDEFİNDE

Kaçan galibiyet sonrası eleştiri okları Brezilyalı kaleci Ederson'a yöneldi. Son goldeki hatasıyla tepkileri üstüne çeken Ederson maç sonu taraftarlarca protesto edildi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; menajeriyle temasa geçen Ederson, takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Yaşananlar üzerine Fenerbahçe yönetimi de kaleci bakmaya başladı.

ŞİMDİDEN 4 ADAY BELİRLENDİ

Yönetimin ilk olarak 4 ismi aday olarak belirlediği kaydedildi. Bu isimlerin başında PSG'den Matvey Safonov yer alıyor. Diğer adaylar ise Leeds United'dan Illan Meslier, Lyon'dan Dominik Greif ve Lille forması giyen Berke Özer olduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

