Galatasaray'da ayrılık kararı: Sezon sonu gidiyor

Galatasaray'da ayrılık kararı: Sezon sonu gidiyor
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Sacha Boey için karar çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcunun bonservisini almayacak.

Türkiye Kupası ve Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlaması da devam ediyor.

SACHA BOEY'İN OPSİYONU KULLANILMAYACAK

30 milyon euroya Bayern Münih'e yolladığı Sacha Boey'i ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar kararını verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Fransız sağ bekin sözleşmesinde yer alan 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

SAĞ BEKTE ROLAND SALLAI ÖNE ÇIKIYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un sağ bek rotasyonunda Wilfried Singo ve Roland Sallai'yi yeterli bulduğu kaydedildi. Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisinde sağ bek görevi için Sallai'ye şans vereceği ifade edildi.

9 MAÇTA 1 GOL ATTI

Ara transfer döneminde geldiği Galatasaray'da 9 maça çıkan Sacha Boey 476 dakika sahada kaldı. Boey bu sürede 1 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

