Ederson yerine Altay Bayındır

Ederson yerine Altay Bayındır
Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır ile MKE Ankaragücü'nde çalışan teknik direktör Mustafa Kaplan, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın milli kaleciyi istediğini açıkladı.

Kariyerine İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’da devam eden Altay Bayındır ile ilgili flaş bir transfer açıklaması geldi.
Altay Bayındır ile MKE Ankaragücü’nde birlikte çalışan teknik direktör Mustafa Kaplan, Lig Radyo’ya konuştu.

EDERSON YERİNE ALTAY BAYINDIR

Fenerbahçe’nin Ederson yerine Altay Bayındır’ı düşündüğünü belirten teknik direktör Mustafa Kaplan, "Kaleci Altay Bayındır'ı Ankaragücü'nde çok genç yaşta oynattım. Galatasaray'a karşı şans verdim. 6 gol yedi. Bir daha oynatma dediler. Arkasında durdum. Bugün Manchester'da. Şu anda Beşiktaş zaten istiyor ama Fenerbahçe de geri getirmeyi düşünüyor. Ederson'un yerine gelecek sezon Altay'ı izleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

6 MAÇTA GÖREV YAPTI

Bu sezon Senne Lammens transferine kadar Manchester United’da 6 maçta kaleyi koruyan Altay Bayındır, kalesinde 11 gol gördü.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen milli kalecinin kulübü ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.
Ayrıca Altay Bayındır’ın Manchester United ile bir yıllık sözleşme uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

