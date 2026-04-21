16 yaşında Arsenal'e imza attı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 16 yaşındaki İngiliz stoper Marli Salmon ile ön sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Marli Salmon'ın kulüple ön sözleşme imzaladığını ve ağustos ayında 17 yaşına girdiğinde profesyonel sözleşme imzalayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

9 YAŞINDA AKADEMİYE KATILDI

Mariutus kökenli İngiliz futbolcu, temmuz 2019'da 9 yaşındayken Arsenal'in akademisine katıldı.

Marli Salmon, İngiltere 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyor.