16 yaşında Arsenal'e imza attı

İngiltere Premier Lig takımı Arsenal, 16 yaşındaki Marli Salmon ile ön sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 16 yaşındaki İngiliz stoper Marli Salmon ile ön sözleşme imzaladığını duyurdu.

Arsenal'i yenen Manchester City kupayı kaldırdıArsenal'i yenen Manchester City kupayı kaldırdı

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Marli Salmon'ın kulüple ön sözleşme imzaladığını ve ağustos ayında 17 yaşına girdiğinde profesyonel sözleşme imzalayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

9 YAŞINDA AKADEMİYE KATILDI

Mariutus kökenli İngiliz futbolcu, temmuz 2019'da 9 yaşındayken Arsenal'in akademisine katıldı.
Marli Salmon, İngiltere 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Spor
Ederson yerine Altay Bayındır
Ederson yerine Altay Bayındır
Hakan Çalhanoğlu'nda beklenmedik gelişme: Galatasaray’ı yıkacak haber
Hakan Çalhanoğlu'nda beklenmedik gelişme: Galatasaray’ı yıkacak haber