16 yaşında Arsenal'e imza attı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 16 yaşındaki İngiliz stoper Marli Salmon ile ön sözleşme imzaladığını duyurdu.
Arsenal'i yenen Manchester City kupayı kaldırdı
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Marli Salmon'ın kulüple ön sözleşme imzaladığını ve ağustos ayında 17 yaşına girdiğinde profesyonel sözleşme imzalayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."
9 YAŞINDA AKADEMİYE KATILDI
Mariutus kökenli İngiliz futbolcu, temmuz 2019'da 9 yaşındayken Arsenal'in akademisine katıldı.
Marli Salmon, İngiltere 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor