3 büyükler kolay kolay gol atamayan ve takımı küme düşen golcünün peşine düştüler

Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı santrforun peşine düştükleri ileri sürüldü. Bu isim İngiltere Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Wolverhampton'ın kolay kolay gol atamayan santrforu Tolu Arokodare olduğu ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton'ın bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
2008-2009 sezonunda çıkan Wolverhampton, yıllar sonra Championship'e geri dönmüş oldu.
Bunda da en büyük etken, santrfor olarak Belçika Kulübü Genk'ten transfer edilen Tolu Arokodare. Nijeryalı oyuncu geçen sezon Genk'te 45 maçta 23 gol atmıştı.

25 yaşında ve 1.97 boyunda olan oyuncu aynı performansını İngiltere'de tekrarlaşamadı. 33 maçta sadece 6 gol atınca takım da düştü.
33 hafta boyunca yalnızca 17 puan toplayan ekip, son sırasında yer aldığı Premier Lig'e veda etti ve Championship'in yolunu tuttu.

GOL ATAMAYAN SANTRFOR İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Kolay kolay gol atamayan ve takımı küme düşen santrfor için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıraya girdiği ileri sürüldü.
AfrikFoot'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Wolverhampton forması giyen Tolu Arokodare için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Kulübünün Premier Lig'den düşmesi nedeniyle bazı futbolcuları elden çıkaracağı, Tolu Arokodare'nin de bunların arasında yer aldığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

