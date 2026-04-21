Icardi'nin transfer olacağı takımı açıkladı

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, Icardi'nin transferde yakın olduğu takımı açıkladı.

Galatasaray’da geleceği merak edilen Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Sarı-kırmızılıların son oynadığı Gençlerbirliği maçında gol atan Arjantinli yıldızın yeni sezon öncesi nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.
Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, Icardi’nin geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''ICARDI RIVER PLATE’E DAHA YAKIN''

NTV Spor’a konuşan Cecchini, Icardi’nin Newell’s Old Boys sevgisine karşın River Plate’e daha yakın olduğunu belirtti ve "Icardi'nin Newell's Old Boys'a sevgisi herkes tarafından biliniyor ancak bugün gelinen noktaya baktığımızda her şey Mauro'nun River Plate'e daha yakın olduğunu gösteriyor. Icardi birkaç yıl önce Monumental Stadyumu'nun fotoğraflarını paylaşarak bir gün buraya gelebileceğinin sinyallerini vermişti" sözlerini sarf etti.

''2026’NIN BAŞINDA GÖRÜŞME YAPILDI''

River Plate’in 2026 yılının başında Icardi ile görüşme yaptığını aktaran Cecchini, "Mauro Icardi, River Plate yönetiminin uzun süredir hedefinde olan bir isim. 2026'nın henüz başında Galatasaray ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala transfer için görüşme sağlandı. Teknik direktör Eduardo Coudet, Icardi'yi hücumda Sebastian Driussi ile birlikte oynatmak istiyor. Icardi veya Giovanni Simeone, River Plate yönetiminin hedefleri arasında yer alıyor" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

