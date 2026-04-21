Erzurumspor şampiyon olunca Erzurumlu'nun yürüyüşü değişmiş: Nörolog açıkladı

TFF 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ve gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Erzurumspor'un Erzurumlular'da yaptığı değişikliği Nörolog Uzman Doktor Mehmet Yavuz açıkladı.

Yavuz, Erzurum Pusula'dan Özlem İpek'e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum, tarih boyunca yalnız kalmayı öğrenmiş ama asla vazgeçmemiş bir ruhun adıdır. Futbol çoğu zaman sadece 90 dakikalık bir mücadele gibi anlatılır. Oysa bazı şehirlerde futbol, bir kimliktir. Erzurumspor’un galibiyetleri, bireysel sevinçlerin ötesinde bir anlam taşır. Çünkü o forma, sadece oyuncuların değil, bir şehrin geçmişini, hayal kırıklıklarını ve umutlarını taşır. 1998-99 sezonunda Erzurumspor’un şampiyonluğa yürüdüğü günlerde, ben de bu şehirde hekim olarak görev yapıyordum. O günleri sadece bir izleyici olarak değil. Bu şehrin ruhuna dokunan biri olarak yaşadım. Ve o günlerde şunu çok net fark etmiştim.

Şampiyonluk, sadece bir ligi değil bir şehrin kader algısını değiştiriyordu. İnsanların yürüyüşü değişiyordu. Konuşma tonları değişiyordu. Geleceğe bakışları değişiyordu. Şehir, adeta kendi içine kapanmış bir yer olmaktan çıkıyor. Yeniden kendini hatırlıyordu. İnsan, doğası gereği aidiyet arayan bir varlıktır. Bir gruba ait hissetmek, sadece sosyal bir ihtiyaç değil; aynı zamanda biyolojik bir gerekliliktir. Birlikte sevinmek, beyinde dopamin salınımını artırır. Bu sadece mutluluk değil, aynı zamanda anlam hissi üretir. Daha da önemlisi ortak sevinçler sırasında oksitosin düzeyi artar. Şampiyonluğun faydalarını say say bitmiyor bu şehirde.

ERZURUM'DA YAŞANAN TAM OLARAK BUDUR

Uzun süreli başarısızlıklar şehirlerde görünmeyen bir yorgunluk oluşturur. Buna Erzurum’da da rastlandı. İnsanlar bunu açıkça ifade etmese de, alt ligde olmak, içten içe bir geri çekilme yaşatır. Beklentiler düşer. Heyecan azalır. İnanç sessizleşir. Ama sonra bir şey olur. Bir galibiyet gelir. Ardından bir diğeri. Ve yavaş yavaş unutulmuş bir duygu geri döner. İşte bugün Erzurum’da yaşanan tam olarak budur. Bir futbol takımının yükselişi değil, bir şehrin yeniden kendine inanmasıdır."