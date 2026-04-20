Erzurumspor tarihe geçti: Şampiyonluk rekorla geldi

Erzurumspor, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkma başarısını rekor kırarak gerçekleştirdi.

Sivasspor galibiyetiyle lige başlayan Erzurum temsilcisi, ardından istikrarsız bir performans sergilemesine rağmen aralık ayı itibarıyla 12 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Galibiyet serisi Ümraniyespor deplasmanındaki 3-1 mağlubiyetle sona eren mavi-beyazlı ekip, 12 maçlık periyotta rakip fileleri 38 kez havalandırıp kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

79 PUANLA TARİHE GEÇTİ

Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından çıktığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Erzurumspor FK, son olarak deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 beraberlikle kaldı ve en yakın takipçisi Esenler Erokspor ile farkı 6 yaparak 79 puanla Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Erzurumspor, sezonda en farklı galibiyetlerini ise iç sahada konuk ettiği Adana Demirspor (7-0) ve Manisa FK (8-1) karşılaşmalarından aldı.

Erzurumspor, TFF 1. Lig’de 79 puana ulaşarak Süper Lig’e yükselirken, üç puanlı sistem döneminde lig tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Samsunspor'un önüne geçerek yeni rekorun sahibi oldu.

2013-2014 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başakşehir), 78 puana ulaşarak Süper Lig'e çıkmıştı.

Samsunspor ise 2022-2023 sezonunda aynı başarıya imza atarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı.