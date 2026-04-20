"Erzurumspor'a hakkım helal olsun" derken basın toplantısı bastılar: Serkan Özbalta sırılsıklam oldu

TFF 1. Lig'de Erzurumspor, Bodrum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Mavi beyazlı takım bu sonuçla ligin bitmesine 2 hafta kala Süper Lig'e çıkmaya hak kazanmış oldu.

Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbalta, şunları söyledi:

"Süper Lig hiçbir lige benzemiyor. İki tane güçlü lig var. Bir bu lig, bir de Süper Lig gerçekten çok çok önemli. Taraftarlar bana 'Bize hakkınızı helal edin' dediler. Ama bu zaten son 3-4 aydır bana sokakta her yerde bunu söylüyorlar. 'Hakkını helal et bize hocam' diyorlar. Bizim örf adetlerimizde, geleneklerimizde ve dini görüşümüze göre de, insanlığımıza göre de insanlar hata yapabilirler. Onlar 'Hakkını helal et' dedikten sonra onlar başımızın üstünde yeri var. Benden yana hakkım bütün Erzurum'a, kim o an bizi eleştirdiyse ki eleştiriler olabilir çok normaldir, belki biraz ileriye gidip kırıcı oldu ama benden yana hepsine hakkım helal olsun. Bu şampiyonluk 7'den 70'e bütün Erzurum taraftarına, Erzurum halkına armağan olsun."

SERKAN ÖZBALTA'YA SULU SÜRPRİZ

Serkan Özbalta basın toplantısında açıklamalarını sürdürürken, odayı Erzurumsporlu futbolcular bastı.

Futbolcular bir anda toplantı salonuna giderek ellerindeki şişelerdeki suyu Serkan Özbalta'nın kafasından aşağıya döktü.

Özbalta, sırılsıklam olurken, şaşkınlığını atlattıktan sonra futbolcularıyla birlikte tezahürat yaptı.