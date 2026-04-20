Burak Yılmaz'ın yerine geçecek: Son maçına çıkıyor

Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışına giren Gaziantep FK, gündeme gelen Marius Sumudica yerine büyük bir sürpriz isimle anlaşmaya vardı.

SON MAÇINA BU AKŞAM ÇIKIYOR

Ajansspor’un haberine göre Kırmızı - Siyahlılar, Romanya’nın köklü kulüplerinden FCSB’yi çalıştıran 45 yaşındaki Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı. Radoi’nin bu akşam takımıyla Farul deplasmanında son maçına çıkmasının ardından Türkiye’ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

HAZİRAN 2027’YE KADAR SÖZLEŞME

Gaziantep FK yönetimi, Radoi ile Haziran 2027’ye kadar geçerli bir kontrat yapmayı planlıyor. Bu anlaşma, kulübün uzun vadeli bir teknik direktör stratejisi izlediğini gösteriyor.

YÖNETİM KARAR DEĞİŞTİRDİ

Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası istifa eden Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Gaziantep FK, kısa sürede yeni teknik adamını belirlemiş oldu. Sumudica’nın adı gündeme gelse de yönetim farklı bir tercih yaparak Radoi’de karar kıldı.

MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRDI

Eski Romanya Millî Takımı oyuncusu olan Mirel Radoi, futbolculuk kariyerinde FCSB’nin yanı sıra Körfez ülkelerinde de forma giymişti. Teknik direktörlük kariyerinde Romanya Milli Takımı’nı çalıştıran Radoi, disiplinli yapısı ve genç oyunculara verdiği önemle tanınıyor.