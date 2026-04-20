Rafa Silva mucizesi: Mourinho havalara uçtu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rafa Silva, Benfica'yı Sporting Lizbon karşısında 90+3'te attığı golle galibiyete taşıdı. Teknik direktör Jose Mourinho, golden sonra havalara uçtu.

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılarak, eski takımı Benfica'ya dönen Rafa Silva, Portekiz Ligi'nde 30. haftanın dev maçına damgasını vurdu.
Fenerbahçe eski teknik direktörü Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi.

Mourinho'dan aynı terane: Dış güçler yüzünden!Mourinho'dan aynı terane: Dış güçler yüzünden!

Sporting'in Jose Alvalade Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi takım 19. dakikada penaltı kazandı. Ancak Luis Suarez, atışı gole çeviremedi.
Benfica ise Schjelderup'un 27. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

78. DAKİKADA RAFA SİLVA GİRDİ

Sporting Lizbon, 72. dakikada Morita'nın golüyle durumu 1-1 yaptı.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, yedek kulübesindeki Rafa Silva'yı 78. dakikada oyuna aldı.

Rafa Silva'nın son dakika golü Mourinho'yu çılgına döndürdü | Yanpas
Rafa Silva, 90+3'te yakaladığı pozisyonu kaçırmadı ve topu filelere yolladı.
Jose Mourinho büyük sevinç yaşanırken, maç 2-1 sonuçlandı.

Jose Mourinho için Portekiz basınından flaş Real Madrid iddiası! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
Benfica, ligde 72 puanla 2. sıraya çıkarken, 1 maçı eksik Sporting 71 puanla 3. sıraya indi. Ligde Porto 79 puanla lider durumda bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Arda Güler büyüledi: Performansını öve öve bitiremedi
Arda Güler büyüledi: Performansını öve öve bitiremedi
Galatasaray kayıtsız kalamadı: Derbi öncesi Uğurcan Çakır'a müjde
Galatasaray kayıtsız kalamadı: Derbi öncesi Uğurcan Çakır'a müjde
Galatasaray'da 2 sezon oynamıştı: Beşiktaş'a transfer oldu
Galatasaray'da 2 sezon oynamıştı: Beşiktaş'a transfer oldu