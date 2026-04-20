Rafa Silva mucizesi: Mourinho havalara uçtu
Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılarak, eski takımı Benfica'ya dönen Rafa Silva, Portekiz Ligi'nde 30. haftanın dev maçına damgasını vurdu.
Fenerbahçe eski teknik direktörü Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi.
Mourinho'dan aynı terane: Dış güçler yüzünden!
Sporting'in Jose Alvalade Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi takım 19. dakikada penaltı kazandı. Ancak Luis Suarez, atışı gole çeviremedi.
Benfica ise Schjelderup'un 27. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
78. DAKİKADA RAFA SİLVA GİRDİ
Sporting Lizbon, 72. dakikada Morita'nın golüyle durumu 1-1 yaptı.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, yedek kulübesindeki Rafa Silva'yı 78. dakikada oyuna aldı.
Rafa Silva, 90+3'te yakaladığı pozisyonu kaçırmadı ve topu filelere yolladı.
Jose Mourinho büyük sevinç yaşanırken, maç 2-1 sonuçlandı.
Benfica, ligde 72 puanla 2. sıraya çıkarken, 1 maçı eksik Sporting 71 puanla 3. sıraya indi. Ligde Porto 79 puanla lider durumda bulunuyor.