Galatasaray kayıtsız kalamadı: Derbi öncesi Uğurcan Çakır'a müjde

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, performansıyla dikkat çeken Uğurcan Çakır'a zam yapacak.

Sezon başında transfer olduğu Galatasaray’da gösterdiği performansla beğeni toplayan Uğurcan Çakır, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti.

Serie A ekiplerinden Inter, Galatasaray’la temasa geçerken Bundesliga’dan da Bayern Münih, milli kaleciyi transfer listesine aldı.

YÜZDE 100'LÜK ZAM KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre; Uğurcan Çakır’ı takımda tutmak isteyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir karar aldı.

Dursun Özbek’in yıllık 110 milyon TL kazanan Uğurcan Çakır için yüzde 100’lük zam kararı aldığı kaydedildi.

PERFORMANSI ÖDÜLLENDİRİLECEK

Galatasaray’ın bu hamleyle yıldız kaleciyi hem performansı nedeniyle ödüllendirmek hem de takımda kalmasını sağlamak istediği vurgulandı.

JUVENTUS VE LIVERPOOL MAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 36 maça çıkan Uğurcan Çakır kalesinde 39 gole engel olamadı. Çakır, 11 maçta ise kalesini gole kapattı. Milli kalecinin özellikle Juventus ve Liverpool maçlarındaki performansı büyük beğeni topladı.

