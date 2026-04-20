Acun Ilıcalı'nın Hull Citys'si kötü habere rağmen vazgeçmedi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Tobby Collyer'in bonservisini almak istiyor.
İngiltere’de Premier Lig’e yükselme mücadelesi veren Hull City gelecek sezon için kadro planlamasını da sürdürüyor.
TOBY COLLYER’İ TAKIMDA TUTMAK İSTİYORLAR
Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; turuncu-siyahlılar, devre arasında Manchester United’dan kiraladığı Toby Collyer’i kadroda tutmak istiyor.
ÖN GÖRÜŞME YAPILDI
Acun Ilıcalı’nın kurmayları bu doğrultuda Manchester United yönetimiyle ön görüşmede bulundu.
KALMAYA SICAK BAKIYOR
İngiliz futbolcunun da Hull City’de kalmaya sıcak baktığı kaydedilse de gelecek sezon hangi ligde olacaklarının kararda etkili olacağı vurgulandı.
SEZONU KAPATTI
Bu sezon Hull City ile 5 maça çıkan Toby Collyer yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.
PLAY-OFF HATTINDALAR
Geride kalan 43 haftada 69 puan toplamayı başaran Hull City, 6. sırada yer alıyor. 3-6 arası Premier Lig için play-off oynayacak.
