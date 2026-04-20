Uğur Uçar Sivasspor'u nasıl yendiklerini adım adım açıkladı

Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar, Sivasspor maçındaki oyunu planını anlattı.

TFF 1. Lig'in 36. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmaya dair yazılı bir değerlendirme yapan Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar, Sivasspor maçının hazırlıklarında "pozisyon oyununda doğru konumlanma" ve "hareketlilik" üzerine yoğunlaştıklarına dikkati çekti.

"HEM HÜCUMDA HEM SAVUNMADA KOMPAKT BİR YAPI OLUŞTURDUK"

Uğur Uçar konuşmasının devamında "Topa sahip olduğumuz anlarda 3-1-6 formasyonuyla sahaya yerleşerek hem hücumda hem savunmada kompakt bir yapı oluşturduk ve ilk golümüzü de planladığımız hücum organizasyonu sonucunda bulduk. Aut karşılaması sırasında kazandığımız top sonrası geçiş anını doğru değerlendiremedik ve savunma yerleşimindeki hatamız nedeniyle rakibimizin maçtaki tek isabetli şutu ile skor eşitlendi" dedi.

"ÇORUM FK'NİN GÜCÜNÜN GÖSTERGESİDİR"

İkinci yarıya da aynı kararlılıkla başladıklarına işaret eden Uçar, "Duran toptan bulduğumuz golle yeniden öne geçtik, ardından savunma arkasına attığımız derin bir pasla üçüncü golü bularak maçın skorunu belirledik. Takım bütün gücü ve enerjisiyle çalışmaya devam edecek. Bugüne kadar oynadığımız tüm rakiplerimizin kapalı bir savunma ve geçiş oyunu benimsemeleri, Arca Çorum FK'nin gücünün göstergesidir" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
