Aziz Yıldırım askıya alındı: Sloganı belli oldu

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü kongresi 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Kongrede adaylığı kesinleşen isimler Aziz Yıldırım ve Hakan Safi. Ali Koç'un ise aday olmayacağı belirtiliyor.

AZİZ YILDIRIM'IN HESABI ASKIDA

Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan ve tekrar dönme kararı alan Aziz Yıldırım'ın resmi duyurular için X hesabı açtığı belirtilmişti.



Ancak bu hesabın askıla alındığı ortaya çıktı.

Askıya alınma gerekçesi olarak yoğun ve ani etkileşim gösterilirken, en kısa sürede hesabın tekrar açılacağı ifade edildi.

"BİZİM FENERBAHÇEMİZ..."

Aziz Yıldırım'ın olağanüstü kongre öncesi sloganı da belli oldu.

Eski başkan, seçim yarışında “BİZİM FENERBAHÇEMİZ...” sloganıyla seslenecek ve oy isteyecek.



İstanbul’da billboardların Aziz Yıldırım’ın afişleriyle donatıltığı da ortaya çıktı. Afişlerde kupa detayı dikkat çekti.