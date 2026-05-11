Tanju Çolak: Gönderin bunları

Spor yorumcusu Tanju Çolak, Galatasaray’ın şampiyonluk maçındaki performansını sert sözlerle eleştirdi. Özellikle bazı yıldız oyuncuların beklentilerin altında kaldığını dile getirdi.

LEMINA VE NOA LANG ELEŞTİRİSİ

Çolak, “Mario Lemina ve Noa Lang, Galatasaray’ın önemli oyuncuları. Şampiyonluk maçına çıkıyorsun ve Antalyaspor’a karşı pozisyona giremiyorsun. 350 milyon Euro’luk kadroda sadece yan toplarla mı pozisyona girersin?” diyerek orta saha ve hücum hattındaki üretkenlik sorununa dikkat çekti.

STOPERLER VE TORREIRA ÜZERİNDEN ÇIKIŞ

“Torreira geriye gelip Abdülkerim ve Sanchez’den top alıyor. Sen almayacaksın kardeşim. O stoperler topu orta sahaya getirecek. Getiremiyorlarsa yeni stoper alsınlar o zaman.” sözleriyle savunma hattının oyun kurma eksikliğini vurguladı.

İLKAY VE SANE’YE TEPKİ! "GÖNDERİN"

Çolak, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane’yi de sert şekilde eleştirdi ve “Sen neden İlkay ve Sane’yle oyuna başlıyorsun? Hangisi top tutabiliyor, hangisi dikine gidebiliyor? Kaleye şutları yok, orta yok, paslaşma yok. Ben olsam Sane ve İlkay’ı tutmam takımda. Böyle adamları tutmayın Galatasaray’da. Yalvardım yönetime almayın dedim İlkay Gündoğan’ı. Zaten top rakipteyken hiçbir şey yapmıyor” dedi.

“TAKTİK YOK, BİREYSEL PERFORMANS VAR”

Son olarak Galatasaray’ın oyun sistemini eleştiren Çolak, “Galatasaray’ın oyun sistemi ve taktiği yok. Bireysel performansıyla kazandılar.” ifadelerini kullandı.