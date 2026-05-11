Galatasaray 10'u kaybetti: Yeni takımı açıklandı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 10 numaralı formayı 4 sezon giyen Ayçin Akyol ayrıldı. Yeni takımı da belli oldu.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na 2022'de gelen Ayçin Akyol ayrıldı. Ayçin'in yeni takımı belli oldu.
26 yaşında ve 1.88 boyundaki oyuncu sarı kırmızılı takımda 10 numaralı formayı giyiyordu.
Ayçin, veda mesajında Metin Oktay'ı da anarken, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Galatasaray'a veda etmek benim için duygusal bir an. Bu kulüp, sadece bir spor hayatı değil, bir ömür boyu sürecek bir yolculuk oldu. Burada geçirdiğim her an, bana çok şey kattı ve birçok güzel anı bıraktı.

Galatasaray'a adım attığımda, efsanemiz Metin Oktay'ın selamını aldım. 10 numaralı formayı sırtıma geçirdiğimde ise bu kulübün büyüklüğünü, sorumluluğunu ve değerlerini daha da derinden hissettim. Zorluklar, zaferler, her şey…
Her anı bana çok şey öğretti. Sahada birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve her zaman yanımda olan taraftarımıza teşekkür ederim.
Her zaman desteğinizle güçlü hissettim. Galatasaray'a, hedeflerim doğrultusunda yeni bir hikaye yazmak için bugün veda ediyorum. Ancak bu kulüp ve bu aile, kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak."

YENİ TAKIMI ZEREN SPOR

Ayçin Akyol'un yeni takımı belli oldu. Yıldız oyuncunun yeni sezonda Zeren Spor forması giyeceği açıklandı.
Ayçin, Galatasaray'dan önce Karayolları ve Sigorta Shop Kalecik takımlarında oynadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

