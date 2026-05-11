Kartal'ın pençesiydi: Yeni takımı resmen açıklandı

Beşiktaş'tan ayrılan Julia Szczurowska'nın yeni takımı resmen açıklandı.

Beşiktaş'ta 2 sezon oynadıktan sonra ayrılan Polonyalı yıldız Julia Szczurowska'nın yeni takımı resmen açıklandı.
24 yaşındaki oyuncu her fırsatta Beşiktaş forması giydiği için mutlu olduğunu belirterek, Kartal pençeli pozlar veriyordu.

Julia, oynadığı dönemde de siyah beyazlı voleybol takımının en skorer oyuncusu olmuştu. Ayrılık mesajında da şu ifadeleri kullandı:
"Hayatımın Beşiktaş’taki bölümü sona eriyor ve kalbim minnettarlıkla dolu şekilde ayrılıyorum. Bu yolculuğu bu kadar özel kılan her takım arkadaşıma, kulüpteki her personele ve kulübün bir parçası olan herkese teşekkür ederim. Yaşadığımız anlar, kahkahalar, verdiğimiz emek ve birlikte yarattığımız anılar için minnettarım.

Taraftarlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum… Tutkunuz, enerjiniz ve bu kulüp için yaşadığınız duygular gerçekten çok özel. Desteğinizi hissetmek, duygularınızı görmek ve bu renkleri sizin önünüzde giymek her zaman yanımda taşıyacağım bir şey olacak.
Bazı hikâyeler beklediğinizden daha erken sona erer ama anılar sonsuza kadar kalır. Her şey için teşekkür ederim.”

KUZEY BORU'DA FORMA GİYECEK

Julia Szczurowska'nın yeni takımı da belli oldu.
Kuzey Boru, Polonyalı oyuncunun transferini sosyal medya hesabından resmen açıkladı.

Julia Szczurowska, Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni sezonunda Kuzey Boru'ya yer alacak.

