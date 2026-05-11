Galatasaray yeni golcüsünü buldu: Arda Turan'ın prensini istiyor

Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, Süper Lig’de Antalyaspor’u 4-2 yenerek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-kırmızılılar, hız kesmeden yeni sezon transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk’in yıldız futbolcusunu transfer listesine aldığı iddia edildi.

GALATASARAY’DA HEDEF KAUA ELIAS

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Shakhtar Donetsk’in yıldız futbolcusu Kaua Elias’ı transfer listesine ekledi.

Turuncu-siyahlı ekibin 20 yaşındaki forvet ile yollarını ayırabileceği belirtildi.

35 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberin devamında Flamengo’nun Kaua Elias için devre arası transfer döneminde yaptığı 22 milyon euroluk teklifin reddedildiği vurgulandı.

Shakhtar’ın genç golcü için 35 milyon euro istediği ifade edildi.

SHAKHTAR KARNESİ

2024-2025 sezonunda Fluminense’den 17 milyon euro karşılığında Shakhtar’a transfer olan Kaua Elias, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 2 bin 105 dakika sahada kaldı ve 11 gol atarken 7 asist yaptı.

UKRAYNA LİGİ’NDE ŞAMPİYON OLDU

Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi’nde SK Poltava’yı 4-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Arda Turan, Avrupa’da lig zaferi yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu.