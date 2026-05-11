Daha ne desinler Sergen Yalçın! Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az

Televizyon yorumculuğu yaparken Beşiktaş'ta önüne gelene sallayan Sergen Yalçın, teknik direktör olunca... Takke düştü, kel göründü!

Beşiktaş iyiye gitmediği gibi daha da kötüye gitti.

Yerin dibine soktuğu Solskjaer hiç değilse derbi galibiyetleri almıştı. Beşiktaş 40 yıl sonra ilk kez derbi kazanamadan sezonu noktaladı.

Geldiği zaman "Kadro yetersiz" diyordu. Ara transferde aldırdığı oyunculara rağmen hala aynı bahanede.

Kendi aldırdıklarına forma! Aldırmadıklarına yedek kulübesi bile fazla. Örneğin Cengiz Ünder ve Jota Silva!

Neyse... Konumuz bu değil! Sözün özü şu: Sergen Yalçın başarısız oldu. İki kere iki dört eder kadar gerçek bu.

Hala bir takım bahaneler üretmek, hele de kendisinden önceki hocaların hala maaş aldığını söylemek (Ne ilgisi varsa kendisiyle) tam bir saçmalık.

Gelelim konumuza.

Ne diyordu Sergen; "Taraftar istemezse bırakırız!"

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndan Konyaspor'a kendi sahasında yenilip elenmesinden sonra taraftarlar bağırmadı mı; "Sergen Yalçın istifa" diye bağırdı. Sosyal medyada paylaşım rekorları kırılmadı mı; kırıldı! Ne dedi maçtan sonra; "Taraftar istemezse bırakırız."

Ya Trabzonspor maçında. Yarım yamalak kadroyla sahaya çıkan Trabzonspor'a yenildi. Ne diye bağırdı taraftar yine; "Sergen Yalçın istifa." Peki ne dedi Sergen Yalçın maçtan sonra yine; "Taraftar istemezse bırakırız."

Daha nasıl anlatacak taraftar bunu! Miting mi yapacak, yürüyüş mü düzenleyecek! İstemiyor ya işte, daha ne desin!

Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az!

BEŞİKTAŞLI NASIL BİR TEKNİK DİREKTÖR İSTİYOR

Beşiktaşlı en azından maç boyunca kenarda ellirini bağlamış duran ve suratı asık teknik direktör istemiyor bu bir! Yani oyunun içinde olsun istiyor hocası. Gol atınca bari gülsün istiyor. Otoriter hoca istiyor. Suratı bir karış durmak otoriterlik değildir, neyin ne olduğunu hepsi çok iyi biliyor.

İkide bir kendi futbolcusuna sallasın istemiyor.

Oyuncular arasında ayrım yapmasın istiyor.

İleri oynayan, kazanmak için sahaya çıkan, futbolu heyecan ve zevk veren takım istiyor.

İsim isim saymayayım şimdi; Beşiktaş'a yakışmayan oyuncu istemiyor. Yıldız istiyor yıldız.

Senin aldırdıkların ortada. Yolladıkların da...

YÖNETİM ARTIK HAREKETE GEÇMELİ

Neyse... Dönelim yine baştaki konumuza.

Yönetim de artık bir an evvel harekete geçmeli. Yok toplantı yapıyorlar, yok karar alacaklar gibi bahanelerle vakit kaybetmemeli.

Sergen Yalçın'la bu kadar vakit kaybettiğiniz yeter.

Biliyorum, başta farklı düşünceleriniz vardı. Tribünler "Sergen Yalçın" diye bağırdığı için mecbur hissetiniz kendinizi.

Ama bitti.

Yeni planınınızı yapıp, uygulama zamanı şimdi.

Bir an önce Beşiktaş'a yakışan bir hocayla anlaşmalısınız. Takımda nerelerin eksik olduğu ortada. Bir an evvel yine Beşiktaş'a yakışan transferleri yapmalısınız. Kampa her şeyiyle hazır başlamalısınız. Sezon başladıktan sonra onu bunu şunu alsan ne olur?

Bir de kurun artık şu transfer komitesini. Bir adamın ağzıyla transfer yapılmaz. Bilgisayar oyunlarıyla ya da programlarıyla futbolcu seçilmez.

Yurt içinde, yurt dışında arayıp taramalısınız. Yerinde görmelisiniz. Sarı çizmeli Mehmet ağa türü transferler yetti artık. Alacağınız futbolcunun huyunu, suyunu, yaşantısını bile bilmelisiniz.

Mesela alt liglerden hiç takip ettirdiğiniz oyuncu var mı? Play-off maçlarını izlettirdiniz mi? Avrupa'da, Afrika'da, Güney Amerika'da gelecek vaadeden genç oyuncularla ilgileniyor musunuz? Böyle bir birim kurdunuz mu?

Onun için artık harekete geçin.