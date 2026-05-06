Sergen Yalçın'a sakın transfer yaptırmayın: Aldırdıkları ortada beğenmediklerini de biliyoruz

Sergen Yalçın görevde kalır, kalmaz; bilemem. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi bilir.

İstifa eder mi; ondan da emin değilim!

Gerçi Solskajer için neler neler söylemişti, arşivlerde duruyor ama... Kendisinin başında olduğu takım Solskjaer'in başında olduğu takımdan daha kötü; acaba şimdi ne düşünüyor?

Sadece skor açısından söylemiyorum; genel anlamda bakıyorum.

Beşiktaş büyük bir takım gibi oynuyor mu? Geldiğinden beri üstüne bir şeyler koyabildi mi? Bir planı, programı var mı? Yenilse de umut verir bir takım değil mi? Umut veriyor mu?

Diyordu ya bir kaç transfer dönemine ihtiyacı olduğunu... Peki yanındaki Serkan Reçber Beşiktaş'a futbolcu beğenebilecek, alabilecek çapta mı?

Şimdi... Aldırdıkları oyunculara bakalım...

Cengiz Ünder... Yorum bile yapmıyorum!

Yasin Özcan... Serkan Reçber aldırmış! Nerede ne yapıyor, bilmiyorum!

Kristjan Asllani... Nedir özelliği anlayamadım. Beşiktaş'ın altyapısında onun gibi kaç futbolcu vardır kimbilir; neden bu zahmete girdiler, çözemiyorum.

Junior Olaitan... Genç, dinamik, enerjik. Ama Beşiktaş'ın 10 numarası mıdır? Geçmişteki 10 numaralara bakınca Beşiktaş'ın 11'inin değişmez adamı olmasına inanamıyorum.

Emmanuel Agbadou... Sıradan bir stoper. Yok muydu Beşiktaş'ta böylesi de aldılar, hem de İngiltere'de son sıradaki bir takıma 18 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınmasını anlamlandıramıyorum. Dümdüz bir adama bu kadar para nasıl ve hangi akla hizmet ödenir; soruyu kendi kendime soruyorum da cevaplayamıyorum.

Amir Murillo... İdare eder diyeyim hadi. Ama Beşiktaş'a idare eder bir futbolcu almak hangi akıl karıdır; bilemiyorum.

Devis Vasquez... Hakikaten pes! Yıllarca oynamayan, Roma'da 3. kaleci olarak bekleyen bu arkadaşı kim izleyip de beğendi, hangi maçını buldu da not verdi; daha önce de sordum bunu; bilmiyorum.

Bir de bu Jota Silva bu kadar kötü adamdı da niye aldınız? Cerny'e ne oldu da adam bu hale geldi?

Şimdi... Bu arkadaşlar görevde kalırlarsa tekrar mı transferler yapacaklar?

Burası Beşiktaş. Koskoca çınar.

Beşiktaş gibi bir kulübün futbol aklı bir kişi mi olur? Transferi yukarıda saydığım isimleri alanlar mı yapar?

TRANSFER KOMİTESİ KURULMALI

Daha önce defalarca yazdım; yine hatırlatıyorum. Transfer komitesi kurulmalı. Yani arama tarama kurulu.

Serkan Reçber'den çok bu işten anlayan, futbolcuyu görür görmez tanıyabilecek kapasitede o kadar Beşiktaşlı var ki...

Rıza Çalımbay var... Feyyaz Uçar var... Gökhan Keskin var... Ali Gültiken var... Metin Tekin var... Recep Çetin var... Kadir Akbulut var... Ulvi Güveneroğlu var... Şenol Fidan var... Zeki Önatlı var... Mehmet Özdilek var... Var da var...

Hepsi de sizden de fazla Beşiktaşlı.

Kurun bir komite, futbolcu arayıp, tarayıp bulsunlar. İhtiyaca göre transfer yapılmasına önayak olsunlar. Yurt içinde, yurt dışında, amatörde, üst liglerde... Neler var neler. En azından sıradan bir stopere 18 milyon euro verdirip de aldırmazlar.

Yok eğer biz bildiğimiz yoldan devam ederiz diyorsanız...

Seneye yine bu senenin tekrarı olur; benden söylemesi...

SERGEN YALÇIN HAALAND'I BİLE BEĞENMEDİ

Yine devam edecekseniz bu yolda... Sergen Yalçın'ın beğenmediği futbolcuları hatırlatayım mesela. TV'de yorumculuk yaparken söylemişti bunları:

- Erling Haaland'ın ne yeteneği var? Hiç bir yeteneği yok. Fiziği güzel, koşuyor moşuyor kafa vuruyor işte atletik oyuncu. Var mı bir yeteneği?

- Ben Kenan Yıldız’ı izledim hocam hiç anlatıldığı gibi yıldız bir futbolcu değil.

Demek ki bu iki futbolcu kazara gelmek istese Beşiktaş'a beğenmediği için aldırmayacak!

Bakın Rafa Silva olayına girmiyorum bile. Adam topunu oynarken Sergen Yalçın geldikten sonra neden "Bırakın beni de bırakın beni" diye tutturduğunu tekrar anlatmayacağım.

Onun için yaptırmayın transfer işte...

KONYASPOR İÇİN NE DEMİŞTİ HATIRLAYIN

Yorumculuk yaparken atıp tutmak kolay. Teknik direktör olunca saha kenarında işler başka.

Yine yorumculuk döneminden bir hatırlatma.

Bir Beşiktaş-Konyaspor maçıyla ilgili söylediği sözler neydi? Sosyal medyada paylaşılıyor bol bol:

"Beşiktaş-Konyaspor maçını izlemedin mi? Yürüsen yenersin iç sahada bunları."

Beşiktaş niye yenemedi madem şimdi? Yürümedi mi?