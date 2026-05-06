Mehmet Tezkan

Öcalan'a statü kriz çıkarır mı?

Bahçeli dün esti gürledi. Öfke patlaması yaşadı. Kendisini ve partisini eleştirenlere verdi veriştirdi…

Hedefinde kim vardı?

MHP’yi DEM ile yakınlaşmakla suçlayan, MHP’yi terörle birlikte anan, Bahçeli’yi Öcalan’a PKK’nın kurucu önderi diye hitap ettiği için eleştiren, Öcalan’a statü verilmesini savunduğu için kızan kesimler vardı…

Kimdi onlar?

MHP dışındaki 'milliyetçi cephe'.. Kendilerini milliyetçi olarak tanımlayan partiler; İyi Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti… Bahçeli’nin Öcalan’a iltifat etmesinden rahatsız olan ülkücü camia…

Bahçeli onlara verdi veriştirdi ama Öcalan’a statü verilmesini dün yine ısrarla savundu. Hatta Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü olsun diye adını bile koydu…

Öcalan hem ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum hem de barış süreci koordinatörü olmayacağına göre İmralı adasıyla sınırlı olsa da özgürlük verilecek!..

Bunun için Meclis’te yasal düzenleme yapılacak…

Öcalan koordinatör görevini yürütmesi için İmralı da kendine tahsis edilen eve taşınacak… Görüşmek istediği kişiler izin almadan yanına gelebilecek…

Bahçeli’nin ‘Türkiye’nin yararına’ diye istediği yeni konum bu.

Kısaca Öcalan’a özgürlük…

DEM de bunu çok istiyor… Başından beri ‘Öcalan’a özgürlük’ diye bastırıyor…

Kaderin garip cilvesi mi desek; MHP ile DEM ruh ikizi oldu. MHP Genel Başkanı Bahçeli ile DEM Eş Başkanı Bakırhan aynı dili konuşmaya başladı…

(Yeri gelmişken hemen bir parantez açayım. Bahçeli 2023 seçimleri öncesi Kürt siyaseti ile yakınlaşan CHP’yi DEM’lenmekle suçladı. DEM üzerinden Kandil’in isteklerini yerine getirmekle itham etti. Millet ittifakı bu sebeple seçim kazandı. Cumhur İttifakı bu söylemi nedeniyle iktidarda kaldı. Daha da ötesi Belediye Başkanları kent uzlaşısı adı altında DEM ile işbirliği yaptığı için tutuklandı. Birçok belediye meclis üyesi bu sebeple hapis yattı. Hatırlatmak istedim. Parantezi kapatıyorum)

Soru şu… Bahçeli bir süredir neden Öcalan’a statü verilmesini istiyor?

Çünkü Öcalan istiyor…

Çünkü Kandil bastırıyor…

Daha geçenlerde Kandil’deki terörist liderlerden Karayılan Öcalan’a vaat edilenler veya onun talep ettikleri verilmediği için sürecin dondurulduğunu açıkladı…

Süreç dondu…

Yeniden harekete geçmesi Öcalan’a bağlı. Onun da şartı şurtu belli…

Soru şu; MHP ve DEM’ den gelen İmralı ve Kandil’in olmazsa olmaz diye direttiği bu statü meselesine AKP nasıl bakıyor?

Mesafeli…

Ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşayan, zemin kaybeden AKP daha doğrusu Erdoğan, Öcalan’a özgürlük vererek zemin kaybının erozyona dönüşmesinden korkuyor…

PKK’ya daha doğrusu Kandil’e güvenmediği için ağırdan alıyor… Uygun zaman ve koşulları bekliyor…

Kandil silahları tamamen bıraksa, militanlar Türkiye’ye gelip teslim olsa, Öcalan’a özgürlük verilmesi kimsenin gözüne batmayacak…

AKP sürecin böyle ilerlemesi için bastırdı ama kabul ettiremedi.

Belli ki onlar da iktidara güvenmiyor…

Karşılıklı güvensizlik hat safhada olduğu için süreç ilerlemiyor, mağaralar boşalmıyor, silahlar yakılmıyor, hukuki adımlar atılmıyor, yasal düzenlemeler yapılmıyor…

En kritik soru şu; Bahçeli’nin bu çıkışı iktidar ortakları arasında kriz yaratır mı?

Şimdilik böyle bir ihtimal yok. Kırgınlık yaratabilir ama kriz yaratmaz.

Hükümet krizini iki parti de göze alamaz…

