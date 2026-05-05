AKP’ye neden oy versinler ki!

Bugün veya bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz diye soruların yer aldığı anketlere itibar etmem…

Çünkü…

Ortada seçim yoktur, seçim atmosferi yoktur… Seçim döneminde ülkenin hangi şartlar içinde olacağı bugünden belli değildir…

2023 seçimini hatırlayın… Anketlere göre son viraja kadar altılı masanın adayı Kılıçdaroğlu öndeydi, ipi göğüsleyen Erdoğan oldu… Merkezi iktidarı alan yereli de alır dendi 31 Mart’ta AKP ağır yenilgiye uğradı… CHP’nin oyu yüzde 25’ten yüzde 37’ye fırladı…

Bu sebeple seçim sath-ı mailine girilmeden yapılan anketleri dikkate almam…

Almam ama bu seçmenin nabzını tutmadığım anlamına gelmiyor. Kendi çapımda her kesimle konuşmaya özen gösteriyorum…

Önümüzdeki seçimde AKP’ye kim neden oy verir sorusuna yanıt arıyorum…

Tabii ki iktidarla iş yapan müteahhitler… Maden arama ruhsatı alanlar… imtiyazlı iş insanları… Vergi borçları bir imza ile silinenler…Üst düzey bürokratlar… Üst düzey yargı mensupları… Valiler, kaymakamlar ve aileleri… Ekmeğini AKP’li olmaya borçlu olanlar…

Velhasıl 25 yıl boyunca AKP’nin sunduğu nimetlerden yararlananlar yine oy verecektir…

Çünkü onlar iktidarın destekçisi değil iktidarın parçasıdır!..

Ben kahir ekseriyete bakıyorum…

Mesela… Emekliler neden oy versin ki…

Dul ve yetimler dahil 17 milyon emekli maaşı alan var… 6 milyon emekli 20 bin lira alıyor. En düşük emekli maaşı. Dul ve yetim aylığı daha da düşük. Ortalama emekli aylığı 24 bin lira… Yaşam standardının altında…

Bu iktidar devam etsin diye neden oy versinler ki!..

Çalışanlara bakalım… Ne yazık ki yüzde 48’i asgari ücretli… Asgari ücretin daha altında kayıt dışı ücret alanlar da var… Asgari ücret 28 bin lira. Dört kişilik ailenin açlık sınırı 32 bin lira. Kira hariç!...

Evde iki kişinin çalışması şart. Kadın ve erkeğin. AKP kadının çalışmasına karşı. Onlara göre kadın evde oturmalı ve çocuk bakmalı… 24 yıllık iktidarları boyunca tek bir kreş yapmadılar. İstanbul’u 25 yıl yönettiler ne yurt yaptılar ne kreş!...

Asgari ücrete talim eden neden AKP’ye oy versin ki…

Öğrencilere bakalım. Diploma kâğıt parçası oldu. Liyakat değil itaat, biat düzeni kuruldu. Gençler geleceklerini göremiyor. Gençler mutsuz. Çetin Altan’ın sözleriyle; ‘geleceğinden hiçbir umudu olmayan bir yaşamın ağırlığını taşımak zordur’ Gençler bu ağırlık altında eziliyor… Yurt desen başlı başına sorun. Devletin verdiği kredi desen bir öğüne yetmiyor.

Bu durumdaki öğrenciler neden AKP’ye oy versin ki!...

Esnaf desen sattığı malı yerine koyamamanın korkusuyla, telaşıyla yaşıyor. Enflasyon altında inim inim inliyorlar. İflas haberlerinden, kepenk kapatma yayınlarından geçilmiyor. Onlar da huzursuz… Her gün etiket değiştirmekten mutsuz. Tüketicinin itirazlarına muhatap olmaktan yorgun…

Esnaf neden AKP’ye oy versin ki…

Memurlara de geleceğim tabii ki… AKP kart viziti taşımayan devlet görevlilere ağzıyla kuş tutsa bir yere gelemiyor. AKP’li yöneticiler önceliğimiz AKP’liler diye açık açık söyledi. AKP’li değilsen devlet kadrolarında tutunman zor…

O halde AKP’li olmayan memurlar neden AKP’ye oy versin ki!..

Velhasıl seçimde AKP’nin tepe taklak olacağını görüyorum…

Bu sebeple seçime gitmemek için sandığı koymamak için sonuna kadar direneceklerini düşünüyorum…