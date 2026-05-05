Sumud'un Akdeniz'deki yalnızlığı

Uğur ERGAN

İktidar medyasının gazetelerine, internet sitelerine, televizyon kanallarına inanırsak, bu dünyada değil, farklı bir gezegende yaşıyoruz.

Özellikle internet sitelerindeki haberlere göre, üretilen tanklar, toplar, füzeler, savaş uçakları, gemiler vs. nedeniyle dünya Türkiye’ye şapka çıkarıyor.

Anlayacağınız, tüm dünya nefesini tutmuş, “Bakalım bugün Türkiye nasıl bir şey üretti de, ağzımız açık hayranlıkla bekliyoruz” havasında.

Heberleri okuduğunuzda sanırsınız ki, ülkenin yer üstü, hava sahası bilgisayardaki savaş oyunları gibi.

Türkiye’nin savunma sanayindeki hamleleri elbette önemli ama kimse kusura bakmasın, abartı da bir yere kadar.

Madem bu kadar güçlü ve etkiliyiz, İran’dan balistik füzeler havalandığında, neden “Aman yetiş NATO” diyoruz sorusuna, yanıt veren yok.

Keza neden Rusya’dan milyarlarca dolar karşılığında satin alınan S-400’lerin kullanılamadığını, hangarlardan bile çıkarılamadığını hiçbir resmi ağız açıklayamıyor?

Hadi geçtik İran füzelerini…

Gelelim, faşist soykırımcı Netenyahu’nun, Gazze’ye sadece insani amaçlı yardım götüren çok uluslu SUMUD filosuna uluslararası sularda yaptığı baskına.

İsrail’in son insanlık dışı tutumuna karşı gösterilen tepkilerin de diğerlerinden hiçbir farkı yok.

Aynen geçmişte olduğu gibi mangalda kül bırakmayan açıklamalara devam.

Filoyu oluşturan teknelerin nerelerden hareket ettikleri, nerede buluşacakları, hangi ülkelerden gönüllülerin olduğu belli.

İsrail neresi, baskının yapıldığı Girit açıklarındaki uluslararası sular neresi?

Nerden baksanız, yaklaşık 1000 kilometrelik mesafe.

İsrail gemileri uluslararası sularda hareket ederken, SUMUD’da vatandaşları bulunan ülkelerin deniz kuvvetleri filoya eşlik etmiyor.

Neden?

Baskın sonrası Milli Savunma Bakanlığı, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından daha önce de yaptığımız gibi insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” açıklaması yaptı.

Nedir bu tedbirler?

İsrail haydutluğuna karşı başta İspanya ve Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ile Kuzey Afrika ülkelerinin tutumları belli.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, Filistin halkına destek veren bu ülkelerin savaş gemileri neden uluslararası sularda SUMUD filosuna eşlik edemesin?

Madem savunmada bu kadar lider ülkeyiz, dil, din, ırk ayrımı yapmadan sadece insanlık için yola çıkan bir filoyu hiç değilse uluslararası sularda koruyacak caydırıcı gücümüz yok mu?

Lafa gelince, İsrail’e sözüm ona ültimatomlar veren, “Türk askerini Kudüs’e, Gazze’ye gönderelim” diyenler gibi demagoji yapma derdimiz yok.

Derdimiz, insanlık adına ölümü göze alanların hiç değilse uluslararası sularda koruma altında olduğunu İsrail’e göstermek.

“Şu füzeyi başarıyla test ettik, bu füzeyle korku saldık” yerine, manşetleri “Türkiye, Akdeniz’de SUMUD filosunu korumak için Filistin halkının Avrupa’daki dostlarını harekete geçirdi” cümlesi süslese, fena mı olur?

Bir düşünün bakalım.