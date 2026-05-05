İşsiz vatandaş neden GSS borçlusu? Çözüm yapılandırma mı?

Genel Sağlık Sigortası, Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişimin en önemli güvencelerinden biridir. Ancak sistemin uygulama tarafında yıllardır çözüm bekleyen önemli bir başlık var: GSS prim borçları.

Bugün GSS prim borcu bulunan vatandaşların önemli bir kısmı; işsiz, düzenli geliri olmayan ya da gelir testi sürecini zamanında tamamlayamadığı için borçla karşılaşan kişilerden oluşuyor. Yani GSS borcu çoğu zaman bilinçli bir ödeme ihmalinden değil, vatandaşın ekonomik durumu ile sistemin işleyişi arasındaki uyumsuzluktan doğuyor.

Özellikle gençler açısından bu konu daha görünür hale gelmiş durumda. Eğitim hayatı biten, iş bulma süreci uzayan ya da sigortalı çalışmaya başlayamayan birçok genç, bir süre sonra adına GSS prim borcu biriktiğini öğreniyor. Henüz düzenli geliri olmayan bu gençlerin borçla karşı karşıya kalması, yapılandırma ihtiyacını daha da önemli hale getiriyor.

Bu nedenle bugün en güçlü beklenti, GSS prim borçlarını kapsayan yeni ve kapsamlı bir yapılandırma düzenlemesidir. Gecikme zamlarının silinmesi, ana borcun taksitlendirilmesi ve ödeme kolaylığı sağlanması, hem vatandaşın yükünü hafifletecek hem de sistemle bağını güçlendirecektir.

Elbette yapılandırma talebi yalnızca GSS ile sınırlı düşünülmemelidir. Ekonomik şartlar dikkate alındığında, vergi borçları ve diğer SGK prim borçları için de eş zamanlı bir yapılandırma düzenlemesine ihtiyaç vardır. Çünkü vatandaşın borç yükü çoğu zaman tek başlık altında toplanmıyor; vergi, SGK primi ve GSS borcu aynı anda gündeme gelebiliyor.

Bu nedenle yapılacak düzenlemenin bütüncül olması önemlidir. Vergi borçları, SGK prim borçları ve GSS prim borçlarını kapsayan yeni bir yapılandırma paketi, hem vatandaş hem de kamu açısından daha uygulanabilir ve sonuç alıcı olacaktır.

Ancak GSS prim borçları bu düzenleme içinde ayrıca ele alınmalıdır. Çünkü GSS borçlularının önemli bir kısmı, gelir elde eden mükelleflerden farklı bir profile sahiptir. İşsizler, gençler ve düzenli geliri bulunmayan vatandaşlar için daha esnek, daha ulaşılabilir ve daha kolay ödenebilir bir model oluşturulmalıdır.

Gelir testi konusunda da daha etkin bir bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Birçok vatandaş, GSS borcu oluştuğunu geç fark etmekte; bu durum da borcun büyümesine neden olmaktadır. Bu nedenle yapılandırma kadar, yeni borç oluşumunu önleyecek bilgilendirme ve yönlendirme mekanizmaları da güçlendirilmelidir.

Sonuç olarak GSS prim borçları, bugün geniş bir vatandaş kitlesinin çözüm beklediği önemli bir sosyal güvenlik başlığıdır. Özellikle işsizler ve gençler açısından bu borçların yeniden yapılandırılması artık ertelenmemesi gereken bir ihtiyaçtır. Vergi ve diğer SGK borçlarıyla birlikte hazırlanacak kapsamlı bir yapılandırma düzenlemesi, hem vatandaşın ödeme gücünü dikkate alacak hem de kamu alacaklarının tahsilini kolaylaştıracaktır.