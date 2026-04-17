Kademeli emeklilikte adalet arayışı Ankara’da yeni bir süreci başlatıyor

Türkiye’de bazı meseleler vardır; uzun süre konuşulur ama çözülmez, ertelenir ama unutulmaz.

Kademeli emeklilik tam olarak böyle bir mesele.

Yıllardır biriken bir adaletsizlik şimdi Ankara’da kendine yer buluyor.

19 Nisan’da T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yapılacak basın açıklaması sıradan bir buluşma değil.

Bu buluşmanın adresi Emeklilikte Adalet Derneği ve bu çağrı, yıllardır biriken kademeli emeklilik taleplerinin güçlü bir ifadesidir.

BİR TARİH BİR MEKÂN VE BİR İTİRAZ

19 Nisan Pazar günü Ankara’da bir araya gelecek olanlar sadece bir etkinliğe katılmayacak.

Yılların birikmiş sessizliğini omuzlarında taşıyan insanlar orada olacak.

Aynı işte çalışan, aynı primi ödeyen, aynı hayat yükünü taşıyan insanların bir kısmı emekli edilirken; diğer kısmının yıllarca bekletilmesi artık izah edilemez bir noktaya gelmiştir.

İşte bu yüzden bu buluşma bir kalabalık değil, kademeli emeklilik hakkı için yükselen bir itirazın kendisidir.

SESSİZLİK YERİNİ KARARLILIĞA BIRAKTI

Uzun süre bu mesele rakamlarla anlatıldı.

Yaş hesapları yapıldı, prim günleri konuşuldu.

Ama kimse şunu açıkça söylemedi.

Sorun teknik değil, sorun adalettir.

Ankara’da dile gelecek olan şey bir beklenti değil; kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçirilmesi yönünde açık bir zorunluluktur.

Çünkü insanlar artık şunu söylüyor: Aynı yoldan geçenler aynı sonuca ulaşmalıdır.

BU BİR TALEP DEĞİL BİR HATIRLATMA DEĞİL

Bu bir talep değil, bir hatırlatma değil.

Bu, bir gerçeğin yüzümüze tutulmasıdır.

Kademeli emeklilik talepleri nettir.

Primini dolduranın bekletilmemesi gerekir.

Aynı şartlarda çalışanlar arasında yıllar süren farklar kaldırılmalıdır.

Geçiş süreci adil ve makul bir şekilde düzenlenmelidir.

Devletin görevi vatandaşları arasında denge kurmaktır.

Aynı şartlarda olanları farklı sonuçlara mahkûm etmek bu dengeyi bozar.

Bugün kademeli emeklilik meselesi sadece emeklilik değildir.

Toplumun adalet duygusunun test edildiği bir alandır.

Ve bu test artık ertelenemez.

ANKARA’DAN VERİLECEK MESAJ

Emeklilikte Adalet Derneği tarafından gerçekleştirilecek bu basın açıklaması yalnızca orada bulunanların sesi olmayacak.

Bu ses Türkiye’nin dört bir yanına yayılacaktır.

Verilecek mesaj açık ve nettir.

Kademeli emeklilik düzenlemesi artık kaçınılmazdır.

Bir günle yıllar kaybettiren sistem sürdürülemez.

Görmezden gelinen mağduriyet büyür.

Ertelenen adalet toplumsal güveni zedeler.

Ankara’da kurulacak o kalabalık aslında bir sonuçtur.

Yıllardır duyulmayan seslerin sonucudur.

Ve o ses artık daha net, daha güçlüdür.

Kademeli emeklilik bir ayrıcalık değil, haktır.

Emek susmaz.

Adalet beklemez.

Ve geciken her çözüm daha büyük bir soruna dönüşür.