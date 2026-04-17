“Eğitimde Donanım İflas Ediyor: Çocuklar Değil, Beyin Ağları Yorgun”

Nöro-Stratejist Hüseyin Gürkan Solmaz ile Dijital Çağda "Bilişsel Yeniden Kablolama" üzerine konuştuk.

Sayın Solmaz, Türkiye’de eğitim tartışmaları genelde sınav sistemleri veya ders içerikleri üzerinden yürür. Ancak siz ezber bozan bir çıkışla, "Eğitim artık bir pedagoji meselesi değil, bir nöropsikolojik altyapı meselesidir" diyorsunuz. Bu kavramı ilk kez duyuyoruz. TAM OLARAK NEDİR BU NÖROPSİKOLOJİK ALTYAPI?

Şahin Bey, aslında Türkiye'de eğitimin en büyük kör noktasına parmak basıyoruz. Nöropsikolojik altyapı; beynin fiziksel yapısı ile zihinsel süreçlerin (dikkat, bellek, yürütücü işlevler) arasındaki o kritik köprüdür. Biz çocuklara "ne" öğreneceklerini söylüyoruz ama o bilgiyi işleyecek olan "donanımın" durumuna hiç bakmıyoruz. Bugünün dünyasında nöropsikolojik altyapısı dijital gürültüyle, kronik stresle veya uyaran bombardımanıyla hasar görmüş bir öğrenciye dünyanın en iyi müfredatını sunsanız da sonuç alamazsınız. Çünkü beyindeki veri işleme merkezleri (Frontal Lob) ile filtreleme mekanizmaları senkronize çalışmıyor. Eğitim artık sadece sınıf içinde biten bir süreç değil; beynin nöral ağlarını, yani o bilişsel mimariyi işlevsel hale getirme sanatıdır.

Sizin uzmanlık alanınız olan "Nöro-Bilişsel Mimari" burada devreye giriyor sanırım. "GİRDİ DÜZENLEME" (INPUT REGULATİON) TEORİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ? BİLGİ BEYNE GİRMEDEN ÖNCE NE OLUYOR?

Şahin Bey, Nöro-Bilişsel Mimari, öğrenmeyi salt pedagojik bir bilgi aktarımı değil, beynin yapısal bir mühendislik projesi olarak tanımlar. Bilgi, kortekste anlamlandırılmadan çok önce 'Duyusal Kayıt' aşamasında talamik bir filtreleme mekanizmasından geçer. Eğer bu aşamada nöral yollar; dijital gürültü, kronik stres veya uyaran bombardımanı sebebiyle deforme olmuşsa, gelen veri bir 'anlam' olarak değil, 'kaotik bir gürültü' olarak algılanır. Bu durum, beynin enformasyonu işleme kapasitesini henüz süreç başlamadan felç eder; zira zemin etüdü hatalı yapılmış bir arazide üzerine çıkılan her kat, sistemin çökme riskini artırır. Dolayısıyla, nöropsikolojik altyapısı kurulmamış bir zihinde öğrenme eylemi, biyolojik olarak daha başlangıç safhasında engellenmiş olur.

Girdi Düzenleme (Input Regulation) teorim ise tam bu noktada devreye girerek, beynin veri kabul protokollerini normalize etmeyi amaçlar. Salience Network (Önem Atfetme Ağı) üzerinden kurguladığımız bu süreçte temel hedef; zihnin neyin 'kritik sinyal' (öğretmenin sesi, ders içeriği), neyin ise 'çevresel parazit' (bildirimler, gürültü) olduğunu ayırt etme yetisini, yani nöropsikolojik seçiciliğini geri kazandırmaktır. 'Targeted Plasticity' (Hedefli Esneklik) prensipleriyle uyguladığımız bu 'Yeniden Kablolama' (Rewiring) işlemi, duyusal girdi kanallarını stabilize ederek bilginin beyne en az enerji maliyeti ve en yüksek netlikle girmesini sağlar. Özetle, biz sadece akademik bilgi vermiyoruz; biz o bilginin akacağı nöral otobanı, enformasyonun gürültüsüz iletileceği fiber optik bir altyapı titizliğiyle yeniden inşa ediyoruz.

"Bilişsel Mimari" ve beynin "yeniden kablolanması" (rewiring) ifadeleriniz çok dikkat çekici. Dijital çağın çocuklarda yarattığı "Frontal Lob Erozyonu"ndan bahsediyorsunuz. BU DURUM BİR ÖĞRENCİNİN GÜNLÜK DERS ÇALIŞMA VERİMİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Şahin Bey, bugün çocuklarımızın yaşadığı "odaklanamama" sorunu bir irade zayıflığı değil, nöropsikolojik bir tıkanıklıktır. Beyindeki "Salience Network" (Önem Atfetme Ağı) bozulduğunda, beyin neyin "sinyal" (öğretmenin sesi) neyin "parazit" (telefondaki bildirim) olduğuna karar veremez hale geliyor. Sonuç? "Amaçsız Zihin" dediğimiz tablo ortaya çıkıyor. Çocuk kitabın başında oturuyor ama beyni aslında "çevrimdışı". Bizim yaptığımız şey, o erozyonu durdurup beyindeki yönetici ağları yeniden inşa etmek. Elit bir performans, ancak gürültüden arındırılmış bir nöropsikolojik altyapı üzerinde yükselebilir.

Siz sadece akademik başarıyla değil, Türkiyenin en iyi klupleri gibi elit spor kulüplerine sporcu hazırlayan bir "Mental Performans" uzmanısınız. BİR FUTBOLCUYLA BİR LGS/YKS ÖĞRENCİSİNİN ZİHİNSEL PROTOKOLÜ AYNI MIDIR?

Şahin Bey, toplum olarak düştüğümüz en büyük yanılgı, odaklanma sorununu bir 'irade zayıflığı' sanmaktır. Aileler çocuklarını kitap başında ama gözleri uzaklara dalmış gördüklerinde hemen 'tembel' etiketi yapıştırıyorlar; oysa karşımızdaki tablo tamamen nöropsikolojik bir altyapı tıkanıklığıdır. Beynimizde bir trafik kontrol merkezi gibi çalışan Salience Network (Önem Atfetme Ağı), dışarıdaki binlerce uyaranı süzmekle görevlidir. Ancak bu mekanizma, beynin ödül merkezi olan Striatum Network tarafından rehin alınmış durumda. Dijital dünyanın sunduğu yoğun dopamin bombardımanı, Striatum’u aşırı uyararak beynin 'öncelik' ayarlarını bozuyor. Sonuçta; beynin ödül düzeneği, öğretmenin sesini (düşük dopaminli sinyal) bir 'gürültü' olarak elerken, telefondan gelen sıradan bir bildirimi (yüksek dopaminli ödül) hayati bir veri gibi en öne alıyor.

Bu durum, beynin yönetici mekanizmalarında bir çeşit 'nöral kısa devre' yaratarak Amaçsız Zihin tablosunu doğuruyor. Çocuk fiziksel olarak masada olsa da, dopamin dengesi şaşmış olan Striatum ağı, frontal lobun kontrolünü ele geçirdiği için zihin aslında 'çevrimdışı' kalıyor. Elit bir performans beklediğimiz öğrencide bu tablo, paslı bir boru hattından temiz su akıtmaya çalışmaya benzer; ne kadar bilgi yüklerseniz yükleyin, sistem o veriyi işleyemez. Bizim yaptığımız şey, sadece ders çalıştırmak değil; Targeted Plasticity prensipleriyle o 'erozyona' uğramış nöral yolları temizlemek ve Striatum üzerindeki dopamin baskısını kırarak yönetici ağları yeniden inşa etmektir. Çünkü akademik başarı, nöropsikolojik altyapısı ve ödül mekanizması stabilize edilmemiş bir zihin üzerine inşa edilemez.

Sayın Solmaz, aslında en can alıcı noktaya geldik. Yapay zekanın her şeyi bildiği, bilginin parmak ucuna indiği bu 'akıllı' dünyada; o bildiğimiz klasik 'okul' ve 'öğretmen' figürü yok mu olacak, yoksa büyük bir evrim mi geçirecek? SİZİN VİZYONUNUZDA YARIN SABAH NASIL BİR EĞİTİM DÜNYASINA UYANMALIYIZ?

Şahin Bey, çok net bir kırılma noktasındayız. Şunu artık tüm samimiyetimizle kabul edelim: Eğer bir öğretmen sınıfa sadece 'bilgi anlatmak' için giriyorsa, o öğretmen bugün itibarıyla hükmünü yitirmiştir. Benim kurguladığım sistemde öğretmen artık bir 'anlatıcı' değil, bir Bilişsel Mimar (Cognitive Architect) olmak zorundadır. Öğretmen, müfredatı seslendiren kişi değil; öğrencinin prefrontal korteksini yöneten, onun nöral ağlarını en yüksek performans için ilmik ilmik işleyen bir nöro-stratejisttir. Okul ise artık diploma dağıtan bir bina değil; öğrencinin nöropsikolojik altyapısının modernize edildiği bir 'Zihinsel Performans Üssü'dür. Bizim uyguladığımız protokollerde sınıflar, sadece ders işlenen yerler değil; 'Flow State' (Akış Hali) simülasyonlarının yapıldığı, öğrencinin 'odaklanma' yetisinin cerrahi bir titizlikle tamir edildiği laboratuvarlardır.

Bizim farkımız şu: Biz çocuğa 'formül' ezberletmiyoruz; biz o formülün beyinde saniyeler içinde işlenmesini sağlayacak o muazzam 'nöral otobanı' inşa ediyoruz. Gelecek, çok bilgiye sahip olanların değil, 'bilgiyi işleyecek en güçlü nöropsikolojik donanıma' sahip olanların olacaktır. Ben ve ekibim, Columbia’ya giden öğrencimizle Türkiye’nin en iyi kulüplerinin altyapısına giren sporcumuzu aynı 'Bilişsel Elit' protokolünde buluşturuyoruz. Çünkü biz eğitimi bir sınav hazırlığı olarak değil; bir insanın beynini, dünyayı değiştirebilecek en yüksek biyolojik kapasitesine ulaştırma sanatı olarak görüyoruz. Eğer biz bu nöropsikolojik dönüşümü (Rewiring) gerçekleştirebilirsek; sadece sınavları kazanmakla kalmayız, geleceğin dünyasını yönetecek o nitelikli zihinleri bizzat biz inşa etmiş oluruz.

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...