Altın büyük yükseldi: Dengeye oturunca uzmanlardan uyarı geldi

Altın ABD ve İran arasında barışa yönelik anlaşma ihtimaliyle mart sonundan bu yana büyük yükseldi. Güvenli liman aylar süren dalgalanmaların ardından ons başına yaklaşık 4.690 dolar seviyesinde dengeye oturunca uzmanlardan uyarı geldi. Analistler bu iyimser havanın analistler, ABD ve İran’ın taleplerinin önceki tekliflere kıyasla değişmemesi nedeniyle kırılgan olduğuna işaret etti.

ABD ve İran arasındaki 10 haftalık çatışma sürecini sona erdirecek bir anlaşmaya yönelik umutlar, altın piyasasında Mart ayından bu yana görülen en güçlü günlük artışı tetikledi. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve enflasyon endişelerinin hafiflemesiyle desteklenen ons altın, 4.690 dolar seviyelerine kadar tırmandı.

Ancak piyasalardaki bu "barış iyimserliği" karşısında uzmanlar, siyasi taleplerin hala sabit kalması nedeniyle sürecin riskli olduğunu vurguladı.

ALTIN BÜYÜK YÜKSELDİ

Külçe altın, çarşamba günü yüzde 3 oranında değer kazanarak ons başına 4.690 dolar seviyesinde işlem görmeye başladı. Bu yükselişte, enerji fiyatlarındaki gerilemenin tahvil getirilerini baskılaması ve doların savaş öncesi seviyelere çekilmesi etkili oldu.

Aynı gün gümüş fiyatları yüzde 6,2 artışla 77,27 dolar civarına çıkarken; platin ve paladyum da bu yukarı yönlü harekete eşlik etti.

Konuya yakın kaynaklar, İran’ın çatışmayı sona erdirmek için ABD’den gelen yeni bir teklifi değerlendirdiğini belirtirken, Çin’in de barış için küresel baskıya katılması değerli metallerdeki alımları güçlendirdi.

DENGEYE OTURUNCA UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Altın fiyatları 4.690 dolarda dengelenmeye çalışırken, TD Securities stratejistleri başta olmak üzere pek çok analistten "fragility" (kırılganlık) uyarısı geldi.

Analistler, ABD ve İran’ın masadaki temel taleplerinin önceki tekliflerle benzerlik taşıması nedeniyle anlaşma ihtimalinin sanıldığı kadar kolay olmayabileceğine dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın şartları kabul etmesi durumunda askeri operasyonları sonlandırıp Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı kaldırabileceğini söylese de, piyasada bu durum "büyük bir varsayım" olarak nitelendirildi.

Öte yandan, Austan Goolsbee ve Alberto Musalem gibi yetkililer, enflasyonun hala yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini belirterek temkinli olunması gerektiğini hatırlattı.

Altın, şubat ayı sonunda başlayan çatışmalardan bu yana toplamda yüzde 11 değer kaybetmiş durumda. Hürmüz Boğazı üzerindeki belirsizliklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın, uzun vadeli faiz beklentileri üzerinden piyasayı baskılamaya devam edebileceği ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

