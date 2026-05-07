Zam da indirim de sessiz sedasız geldi: Pompada fiyatlar değişti
7 Mayıs sabahı akaryakıt tabelaları değişti. Benzin grubuna 50 kuruş zam, otogaza (LPG) ise 1 TL 10 kuruş indirim fiyatlara yansıdı. 120 liraya dayandıktan sonra barış sinyallerinin yakılmasıyla 101 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları ise 105 dolar civarında dengelendi.
7 MAYIS 2025 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,47 TL
|Motorin
|71,77 TL
|LPG
|33,89 TL
7 MAYIS 2025 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,33 TL
|Motorin
|71,63 TL
|LPG
|33,29 TL
7 MAYIS 2025 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65,44 TL
|Motorin
|72,89 TL
|LPG
|33,87 TL
7 MAYIS 2025 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65,72 TL
|Motorin
|73,16 TL
|LPG
|33,69 TL
7 MAYIS 2025 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.838,92 TL
Gram altın satış: 6.839,73 TL
7 MAYIS 2025 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 112,87 TL
Gram gümüş satış: 112,97 TL
7 MAYIS 2025 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,2235 TL
Dolar satış: 45,2425 TL
Euro alış: 53,2182 TL
Euro satış: 53,3495 TL
Sterlin alış: 61,5808 TL
Sterlin satış: 61,7415 TL
