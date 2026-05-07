Zam da indirim de sessiz sedasız geldi: Pompada fiyatlar değişti

7 Mayıs sabahı akaryakıt tabelaları değişti. Benzin grubuna 50 kuruş zam, otogaza (LPG) ise 1 TL 10 kuruş indirim fiyatlara yansıdı. 120 liraya dayandıktan sonra barış sinyallerinin yakılmasıyla 101 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları ise 105 dolar civarında dengelendi.

7 MAYIS 2025 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin64,47 TL
Motorin71,77 TL
LPG33,89 TL

7 MAYIS 2025 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin64,33 TL
Motorin71,63 TL
LPG33,29 TL

7 MAYIS 2025 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin65,44 TL
Motorin72,89 TL
LPG33,87 TL

7 MAYIS 2025 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türüLitre fiyatı
Benzin65,72 TL
Motorin73,16 TL
LPG33,69 TL

7 MAYIS 2025 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.838,92 TL

Gram altın satış: 6.839,73 TL

7 MAYIS 2025 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 112,87 TL

Gram gümüş satış: 112,97 TL

7 MAYIS 2025 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,2235 TL

Dolar satış: 45,2425 TL

Euro alış: 53,2182 TL

Euro satış: 53,3495 TL

Sterlin alış: 61,5808 TL

Sterlin satış: 61,7415 TL

