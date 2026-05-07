Zam da indirim de sessiz sedasız geldi: Pompada fiyatlar değişti

7 Mayıs sabahı akaryakıt tabelaları değişti. Benzin grubuna 50 kuruş zam, otogaza (LPG) ise 1 TL 10 kuruş indirim fiyatlara yansıdı. 120 liraya dayandıktan sonra barış sinyallerinin yakılmasıyla 101 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları ise 105 dolar civarında dengelendi.