Döviz kurlarında fren patladı: El ele rekora koştular
Barış sinyallerine kapılan döviz kurları, TL karşısında rekor tazelemeye devma ediyor. Dolar endeksi 98 puan sınırında, an itibarıyla 97.998 puan. TL karşısında dolar 45,2425 TL'ye ulaştı. Kazandığı güçle dün 53 TL sınırını aşan euro 53,3495 TL'den işlem görüyor. İngiliz sterlini ise 62 TL'ye dayandı, 61,7415 TL'den işlem görüyor.
7 MAYIS 2025 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET
7 MAYIS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|45,2235
|45,2425
|%0,06
|7:32
|Euro (EUR)
|53,2182
|53,3495
|%0,36
|7:32
|Sterlin (GBP)
|61,5808
|61,7415
|%0,38
|7:32
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|6 Mayıs 2025
|7 Mayıs 2025
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|45,2181 TL
|45,2425 TL
|+0,0244 TL
|Euro (EUR) (satış)
|53,1716 TL
|53,3495 TL
|+0,1779 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|61,5657 TL
|61,7415 TL
|+0,1758 TL
7 MAYIS 2025 DOLAR NE KADAR?
7 MAYIS 2025 EURO NE KADAR?
7 MAYIS 2025 STERLİN NE KADAR?
7 MAYIS 2025 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.838,92 TL
Gram altın satış: 6.839,73 TL
7 MAYIS 2025 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 112,87 TL
Gram gümüş satış: 112,97 TL
7 MAYIS 2025 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,47 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,77 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
7 MAYIS 2025 BIST 100 ENDEKSİ
7 MAYIS 2025 KRİPTO PİYASASI
