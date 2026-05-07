Döviz kurlarında fren patladı: El ele rekora koştular

Döviz kurlarında fren patladı: El ele rekora koştular
Yayınlanma:
Barış sinyallerine kapılan döviz kurları, TL karşısında rekor tazelemeye devma ediyor. Dolar endeksi 98 puan sınırında, an itibarıyla 97.998 puan. TL karşısında dolar 45,2425 TL'ye ulaştı. Kazandığı güçle dün 53 TL sınırını aşan euro 53,3495 TL'den işlem görüyor. İngiliz sterlini ise 62 TL'ye dayandı, 61,7415 TL'den işlem görüyor.

7 MAYIS 2025 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET

  • Dolar (satış): 45,2425 TL
  • Euro (satış): 53,3495 TL
  • Sterlin (satış): 61,7415 TL

7 MAYIS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar (USD)45,223545,2425%0,067:32
Euro (EUR)53,218253,3495%0,367:32
Sterlin (GBP)61,580861,7415%0,387:32

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem6 Mayıs 20257 Mayıs 2025Fark
Dolar (USD) (satış)45,2181 TL45,2425 TL+0,0244 TL
Euro (EUR) (satış)53,1716 TL53,3495 TL+0,1779 TL
Sterlin (GBP) (satış)61,5657 TL61,7415 TL+0,1758 TL

7 MAYIS 2025 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 45,2235 TL

Dolar (USD) satış: 45,2425 TL

7 MAYIS 2025 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 53,2182 TL

Euro (EUR) satış: 53,3495 TL

7 MAYIS 2025 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 61,5808 TL

Sterlin (GBP) satış: 61,7415 TL

7 MAYIS 2025 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.838,92 TL

Gram altın satış: 6.839,73 TL

Barış sinyali fena vurdu: Altın fiyatları alev aldıBarış sinyali fena vurdu: Altın fiyatları alev aldı

7 MAYIS 2025 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 112,87 TL

Gram gümüş satış: 112,97 TL

Gümüşten 'altın' gibi atak: Jet yükselişe geçtiGümüşten 'altın' gibi atak: Jet yükselişe geçti

7 MAYIS 2025 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,47 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,77 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

7 Mayıs 2025 Akaryakıt Fiyatları

7 MAYIS 2025 BIST 100 ENDEKSİ

7 Mayıs 2025 BIST 100 verileri

7 MAYIS 2025 KRİPTO PİYASASI

7 Mayıs 2025 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Ekonomi
Gümüşten 'altın' gibi atak: Jet yükselişe geçti
Gümüşten 'altın' gibi atak: Jet yükselişe geçti
Barış sinyali fena vurdu: Altın fiyatları alev aldı
Barış sinyali fena vurdu: Altın fiyatları alev aldı