Gümüşten 'altın' gibi atak: Jet yükselişe geçti
Gümüş fiyatları da altın fiyatlarını takip ederek ABD ve İran'ın barış için yeşil ışık yakmasıyla uçuşa geçti. Sabahın erken saatlerinde 79 dolar sınırına dayanan ons gümüş fiyatları 77,59 dolarda dengelendi. Gram gümüş ise 112,97 TL'den işlem görüyor.
7 MAYIS 2025 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram gümüş (satış): 112,97 TL
- Ons gümüş (satış): 77,59 $
7 MAYIS 2025 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram
gümüş
|112,87 TL
|112,97 TL
|%0,42
|7:07
|Ons
gümüş
|77,52 $
|77,59 $
|%0,31
|7:21
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|6 Mayıs 2025
|7 Mayıs 2025
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|112,14 TL
|112,97 TL
|+0,83 TL
|Ons gümüş
(satış)
|77,26 $
|77,59 $
|+0,33 $
7 MAYIS 2025 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
7 MAYIS 2025 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
7 MAYIS 2025 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.838,92 TL
Gram altın satış: 6.839,73 TL
7 MAYIS 2025 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,2263 TL
Dolar satış: 45,2424 TL
Euro alış: 53,1806 TL
Euro satış: 53,3538 TL
Sterlin alış: 61,5845 TL
Sterlin satış: 61,6994 TL
7 MAYIS 2025 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,47 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,77 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
7 MAYIS 2025 BIST 100 ENDEKSİ
7 MAYIS 2025 KRİPTO PİYASASI
