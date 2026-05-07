Kriptoda yükseliş sarhoşluğu kısa sürdü: Rüzgar tersine döndü:
Son 24 saatte 82 bin 792,21 dolar seviyesiyle zirveyi gören Bitcoin düşüş trendine girse de 80 bin dolar sınırını korudu, 80 bin 970,17 dolardan işlem görüyor. 2 bin 423.04 doalra kadar tırmanan Ethereum ise düşüşü çok daha sert hissetti, 2 bin 320,47 dolara geriledi.
7 MAYIS 2025 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $80.970,17 (%-0,36)
- Ethereum (ETH): $2.320,47 (%-1,74)
- Toplam piyasa değeri: 2,68 trilyon $
- 24s toplam hacim: 149,55 milyar $
- Saat: 09:23
7 MAYIS 2025 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin
(BTC)
|$80.970,17
|%-0,36
|$80.741,28
|$82.792,21
|39,73 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.320,47
|%-1,74
|$2.314,49
|$2.423,04
|23,85 milyar $
7 MAYIS 2025 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|TON
|2,76 $
|+%30,92
|VVV
|12,38 $
|+%14,79
|NEAR
|1,49 $
|+%13,63
|M
|3,83 $
|+%12,07
|SIREN
|$8,549.00
|+%10,15
7 MAYIS 2025 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|LUNC
|$9,139.00
|-%16,95
|SKYAI
|$6,568.00
|-%15,86
|PENGU
|$1,037
|-%6,06
|DOGE
|$1,106.00
|-%4,05
|AERO
|$4,487
|-%3,71
7 MAYIS 2025 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.838,92 TL
Gram altın satış: 6.839,73 TL
7 MAYIS 2025 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 112,87 TL
Gram gümüş satış: 112,97 TL
7 MAYIS 2025 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,2235 TL
Dolar satış: 45,2425 TL
Euro alış: 53,2182 TL
Euro satış: 53,3495 TL
Sterlin alış: 61,5808 TL
Sterlin satış: 61,7415 TL
7 MAYIS 2025 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,47 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,77 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
7 MAYIS 2025 BIST 100 ENDEKSİ
