Kriptoda yükseliş sarhoşluğu kısa sürdü: Rüzgar tersine döndü:

Yayınlanma:
Son 24 saatte 82 bin 792,21 dolar seviyesiyle zirveyi gören Bitcoin düşüş trendine girse de 80 bin dolar sınırını korudu, 80 bin 970,17 dolardan işlem görüyor. 2 bin 423.04 doalra kadar tırmanan Ethereum ise düşüşü çok daha sert hissetti, 2 bin 320,47 dolara geriledi.

7 MAYIS 2025 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $80.970,17 (%-0,36)
  • Ethereum (ETH): $2.320,47 (%-1,74)
  • Toplam piyasa değeri: 2,68 trilyon $
  • 24s toplam hacim: 149,55 milyar $
  • Saat: 09:23

7 MAYIS 2025 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin
(BTC)		$80.970,17%-0,36$80.741,28$82.792,2139,73 milyar $
Ethereum (ETH)$2.320,47%-1,74$2.314,49$2.423,0423,85 milyar $

7 MAYIS 2025 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
TON2,76 $+%30,92
VVV12,38 $+%14,79
NEAR1,49 $+%13,63
M3,83 $+%12,07
SIREN$8,549.00+%10,15

7 MAYIS 2025 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
LUNC$9,139.00-%16,95
SKYAI$6,568.00-%15,86
PENGU$1,037-%6,06
DOGE$1,106.00-%4,05
AERO$4,487-%3,71
7 MAYIS 2025 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.838,92 TL

Gram altın satış: 6.839,73 TL

7 MAYIS 2025 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 112,87 TL

Gram gümüş satış: 112,97 TL

7 MAYIS 2025 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,2235 TL

Dolar satış: 45,2425 TL

Euro alış: 53,2182 TL

Euro satış: 53,3495 TL

Sterlin alış: 61,5808 TL

Sterlin satış: 61,7415 TL

7 MAYIS 2025 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,47 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,77 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

7 MAYIS 2025 BIST 100 ENDEKSİ

7 Mayıs 2025 BIST 100 güncel verileri

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

