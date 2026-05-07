Fatih Karahan açıkladı: Amaç vatandaşı beterinden korumakmış

Ekonomi yönetiminin dümene geçtiğinden bu yana ısrarcı şekilde yürüttüğü sıkı mali politikalar ve dezenflasyon süreci adımları, TÜİK verileri dışına çıkıp markete, pazara yansımayınca eleştiri oklarının hedefine girdi. İktidar kanadından dahi sert eleştirilerin gelmesine neden olan o politikalardaki ısrarın nedeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladı.

AMAÇ VATANDAŞI BETERİNDEN KORUMAKMIŞ

Türkiye Gazetesi'nden BERAT TEMİZ'in haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularına cevap veren Fatih Karahan, dezenflason sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sürecin amacının dar veya sabit gelirli vatandaşın alım gücünü korumak olduğunu ifade eden Karahan, şunları söyledi:

"Dezenflasyon süreci dar gelirli vatandaşa maliyet yüklemek için değil, tam tersine, bu vatandaşımızın alım gücünü koruyan tek kalıcı çözüm olduğu için uygulanıyor. Fiyat istikrarı kalıcı refah artışının tek çözümüdür. Bu nedenle, temel amacımız, fiyat istikrarını sağlayarak dar gelirli vatandaşımızın refahının kalıcı olarak artırılması."

Karahan'ın sürece dair sözleri, tek yol olarak ifade ettiği dezenflasyon politikası uygulanmasa vatandaşın durumunun daha kötüye gideceğine işaret ettiği yorumlarına neden oldu.

FATİH KARAHAN AÇIKLADI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, faiz kararlarının alınma sürecinde tek bir veri setine veya varsayımsal senaryolara bağlı kalmadıklarını vurguladı.

Para politikası kararlarını oluştururken enflasyon görünümüne odaklandıklarını, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediklerini belirten Karahan, son dönemde faizlerin sabit tutulmasında savaşın enflasyon üzerindeki belirsizlik etkisinin de dikkate alındığını ifade etti.

Sıkı para politikasının Türk lirasına olan güveni artırdığına değinen Karahan, hem yurt içi hem de yurt dışı yerleşiklerin sisteme duyduğu güvenin güçlendiğini söyledi. Yabancı yatırımcıların carry trade pozisyonlarında artış gözlemlediklerini, ancak ilginin bununla sınırlı kalmayıp hisse senedi ve tahvil gibi uzun vadeli yatırım araçlarına da yayıldığını belirtti.

Rezervlere dair güncel verileri de paylaşan Karahan, 24 Nisan itibarıyla Merkez Bankası’nın 732 ton altın rezervine sahip olduğunu bildirdi. Rezervlerin yaklaşık yüzde 75’lik büyük kısmının yurt içinde muhafaza edildiğini açıklayan Karahan, bu varlıkların bankacılık işlemlerinin yürütülmesi ve altın piyasasının derinleşmesi amacıyla Borsa İstanbul bünyesinde tutulduğunu, kalan kısmın ise yurt dışında bulunduğunu aktardı.